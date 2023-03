Chyba poznaliśmy datę premiery Assassin’s Creed Mirage

Potencjalna premiera Assassin’s Creed Mirage wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Biorąc pod uwagę dotychczasowy cykl wydawniczy produkcji związanych z uniwersum, zanosi się na to, że historię Basima możemy poznać już niebawem! O jakiej dacie mowa?

Assassin’s Creed Mirage…

…wciąż nie ma oficjalnej daty premiery. W ubiegłym miesiącu poinformowałem Was, że być może gra pojawi się pod koniec czerwca, na co wskazywała data premiery, ustawiona przez część naszych rodzimych sklepów z grami. Przypomnijmy, że Mirage ma powrócić do korzeni serii, na co zdecydowanie czekają fani mistrzów parkouru w kapturach z ukrytymi ostrzami. Wielkie, otwarte światy, którymi wręcz przytłoczyły nas Origins, Odyssey oraz (w szczególności!) Valhalla, nieco już się przejadły części fandomu.

Nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, żeby to były złe produkcje. Ba, wspomniane Assassin’s Creed: Odyssey przeszedłem całe na swojej PlayStation 4 Pro, wliczając w to większość misji pobocznych oraz wszystkie DLC, i bawiłem się znakomicie! Zaryzykuję stwierdzenie, że przynajmniej tak samo dobrze, co przy trylogii o pewnym paniczu z Florencji…

Valhalla z kolei mnie wymęczyła do tego stopnia, że w najbliższym czasie nie mam najmniejszej ochoty na oglądanie otwartych światów. Prawdopodobnie po części dlatego podoba mi się rozwiązanie zastosowane w Dead Island 2. Świat jest tam bowiem duży i dość otwarty, ale nie przytłacza swoim ogromem. Plus system FLESH sprawdza się zaprawdę spektakularnie!

Ten kadr jest po prostu rewelacyjny! (Źródło: YouTube, Ubisoft)

…może zadebiutować już niedługo!

Dotychczas było tak, że książka bazująca na danej grze w Wielkiej Brytanii wychodziła na kilka dni przed lub po premierze gry. Jeśli ten schemat sprawdzi się i tym razem, to w Basima faktycznie wcielimy się jeszcze w czerwcu tego roku! Książka Assassin’s Creed: The Golden City ma mieć premierę w kraju Jego Królewskiej Mości 22 czerwca 2023 roku. To może z kolei oznaczać, że gra zadebiutuje niewiele wcześniej lub później!

Muszę zaznaczyć, że na ten moment są to jedynie moje domysły, jednak jeśli są one prawidłowe (a wszystko na to w tym momencie wskazuje), to Ubisoft powinien niebawem zaskoczyć nas oficjalną datą premiery! Ciekawe, czy i w tę produkcję zagramy w VR…?