Assassin’s Creed The Ezio Collection wkrótce na Nintendo Switch

Dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy Nintendo Switch. Ubisoft potwierdził właśnie, że Assassin’s Creed The Ezio Collection zmierza na konsolę Japończyków. Premiera już wkrótce. Zaprezentowano także zwiastun i poinformowano, ile ostatecznie za to wszystko zapłacimy.

Assassin’s Creed The Ezio Collection – trzy Asasyny w jednym

O tym, że Assassin’s Creed The Ezio Collection zadebiutuje w końcu na Nintendo Switch spekulowano od jakiegoś czasu. Teraz jednak Ubisoft przerwał milczenie i wrzucił do sieci garść informacji. Gra, a w zasadzie gry, bo w skład The Ezio Collection wchodzą: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Revelations oraz Assassin’s Creed Brotherhood wraz ze wszystkimi DLC, zadebiutują już 17 lutego 2022 roku.

Za całość trochę zapłacimy, bo AC: The Ezio Collection wyceniono na 39,99 dolarów. Tym niemniej, dla osób, które jeszcze z cyklem o Asasynach nie miały styczności lub chciałyby sobie go odświeżyć w nieco innej formie, taka inwestycja jak najbardziej ma sens. Warto tutaj dodać, że na karcie znajdziemy wyłącznie Assassin’s Creed II, a pozostałe odsłony przyjdzie nam pobrać już bezpośrednio z Nintendo eShop. Do kolekcji dołączono także dwa filmy: AC: Lineage i AC: Embers.

Ostatnio pisałem felieton o problemie zanikającej kreatywności twórców gier. Produkcje spod szyldu Asasyna wpasowałyby się w ten schemat idealnie. Z drugiej strony, to właśnie pierwsze części tej znanej serii są w mojej ocenie najlepsze i mają najwięcej wspólnego z duchem marki. Sam jestem ciekaw, jak będzie to działać na konsoli Nintendo Switch.

Kilka słów o serii

Pakiet Assassin’s Creed The Ezio Collection wydano w 2016 roku na konsole PS4 i Xbox One. Oczywiście, dzięki wstecznej kompatybilności możecie w niego zagrać również na PS5 i XSX. Trylogia składająca się na ten zestaw zawiera przygody – zdaje się najbardziej lubianego bohatera serii – Ezio Auditore de Firenze.

Screenshot z drugiej części Asasyna (źródło – Origin)

Przykładowo, część druga skupia się na początkach historii Ezia. To wtedy dowiadujemy się, że traci on całą rodzinę w wyniku niesprawiedliwej egzekucji. Poprzysięga zemstę i obwinia o wszystko zakon Templariuszy. Rozpoczyna mordercze treningi, by wkrótce dołączyć do bractwa Asasynów.