Smartfony ze sztuczną inteligencją przestaną być wyjątkowe

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana od dawna, ale dopiero 2024 rok przyniósł premierę smartfonów, które oferują tak bogate spektrum funkcji, opartych na AI. W najbliższych latach staną się one czymś powszechnym – przestaną być „ekskluzywne”.

Naprawdę inteligentna sztuczna inteligencja wkracza pod strzechy

Cały świat oszalał na punkcie generatywnej sztucznej inteligencji w smartfonach po premierze flagowców z serii Galaxy S24. Galaxy AI napędziła sprzedaż najnowszych high-endów Samsunga. AI nie jest też obca właścicielom Pixeli 8 i 8 Pro, choć Google wkrótce udostępni wykorzystujące ją funkcję również innym urządzeniom, i to za darmo.

Rozwiązania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji są dostępne w coraz większej liczbie modeli urządzeń różnych producentów. Za kilka miesięcy dołączą do nich również iPhone’y za sprawą aktualizacji do iOS 18. AI wykorzystuje też Microsoft w Windowsie (Copilot), a w niedalekiej przyszłości będzie ona dostępna także w Makach firmy Apple.

Nie trzeba być analitykiem, aby wiedzieć, że nic nie zatrzyma tego szturmu sztucznej inteligencji, choć dopiero czas pokaże, jak on przebiegnie, ponieważ rządy różnych państw i Unia Europejska zamierzają uregulować tę kwestię. Jest to konieczne, bowiem można mieć wiele zastrzeżeń do obecnego schematu rozwoju AI – w grę wchodzi między innymi prywatność użytkowników, poszanowanie praw autorskich i ochrona ruchu na stronach internetowych, dostarczających autorskie treści.

Smartfony ze sztuczną inteligencją szybko staną się bardzo popularne

Counterpoint Research prognozuje, że w 2024 roku 11% wszystkich dostarczonych na rynek smartfonów będzie oferowało generatywną sztuczną inteligencję (firma używa określenia GenAI). W 2027 roku ten odsetek ma zwiększyć się do 43% – za trzy lata już 550 milionów dostarczonych telefonów zapewni dostęp do funkcji AI. W 2027 roku łączna liczba użytkowników GenAI wzrośnie też do 1 miliarda.

Tarun Pathak, Research Director w Counterpoint Research, powiedział, że do tej pory ponad 10 producentów zaprezentowało ponad 30 modeli smartfonów z generatywną sztuczną inteligencją. Dołączenie do tego grona Apple ma pomóc zwiększyć wolumen dostaw urządzeń z GenAI. Pathak uważa też, że sztuczna inteligencja stanie się obligatoryjna w modelach ze średniej i wysokiej półki już w 2025 roku.

źródło: Counterpoint Research

Analitycy z Counterpoint Research spodziewają się, że już w tym roku 9 na 10 sprzedanych smartfonów w przedziałach cenowych od 400 do 599 dolarów oraz od 600 dolarów będzie oferowało generatywną sztuczną inteligencję. Ponadto prognozują oni, że w 2024 roku Qualcomm stanie się liderem wśród dostawców SoC obsługujących funkcje AI, odpowiadając za prawie połowę dostaw. Na drugim miejscu ma być MediaTek z 13% udziałów.