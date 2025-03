Medyczny agent AI Apple trafi do aplikacji Zdrowie

Apple prowadzi intensywne prace nad sztuczną inteligencją. Tym razem zatrudnia specjalistów od zdrowia, aby stworzyć medycznego agenta AI w aplikacji Zdrowie. Czym miałby się zająć?

Nowy agent AI stworzony przez Apple pomoże w monitorowaniu zdrowia i nie tylko

Asystenci sztucznej inteligencji stają się bardzo popularni. W ślad za OpenAI z ChatGPT wielu gigantów zaprezentowało już swoje propozycje, takie jak Gemini (Google) czy Copilot (Microsoft). Jest jednak jedno ogromne przedsiębiorstwo, które pozostaje mocno z tyłu, a mowa tutaj oczywiście o Apple.

Niedawno wspominaliśmy, że Apple opóźnia wprowadzenie AI do Siri, zresztą podobnie jak nowy domowy tablet Smart Home Hub z systemem homeOS. Mimo opóźnień wygląda na to, że technologiczny gigant z Cupertino nie spoczywa na laurach. Mark Gurman – informator z Bloomberga – wspomniał w najnowszym raporcie Power On, że firma prowadzi prace nad agentem sztucznej inteligencji nakierowanym przede wszystkim na zdrowie użytkownika. Jego zadaniem będzie monitorowanie danych użytkownika i udzielanie spersonalizowanych zaleceń zdrowotnych.

Nowy projekt ujawniony przez Gurmana otrzymał nazwę Mulberry, a jego celem jest opracowanie „laboratorium medycznego na nadgarstku”. Ulepszona aplikacja ma zbierać i analizować dane zarejestrowane przez różne urządzenia, takie jak iPhone’y, zegarki Apple Watch czy słuchawki douszne. Sztuczna inteligencja w oparciu o zgromadzone dane będzie odpowiedzialna za opracowanie indywidualnych zaleceń dla każdego użytkownika.

Co wiadomo o agencie AI w aplikacji Apple Zdrowie?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Gurmana, obecnie lekarze zatrudnieni przez Apple szkolą medycznego agenta AI. Marka ma również w planach zaangażowanie specjalistów z zewnątrz, w tym ekspertów od snu, żywienia, fizjoterapeutów, zdrowia psychicznego oraz kardiologii. Dzięki temu system ma oferować też treści wideo, z pomocą których użytkownicy mają poznawać informacje na temat swojego aktualnego stanu zdrowia i zostać poinformowani o ewentualnych zagrożeniach.

Ponadto gigant z Cupertino pracuje nad funkcjami monitorowania treningów i generowania wskazówek na temat techniki wykonywanych ćwiczeń. Opcja ta miałaby opierać się o wykorzystanie tylnej kamery smartfona i mogłaby zostać częścią platformy Apple Fitness+.

Zgodnie z zapowiedzią Gurmana, agent AI w nowej aplikacji Zdrowie może trafić na iPhone’y w ramach wersji systemu iOS 19.4. Jego premiera została zaplanowana na wiosnę lub lato 2026 roku.