Siri z AI opóźnione. Apple potwierdza plotki

Od kilku dni po sieci krążyły przecieki odnośnie opóźnienia wprowadzenia AI do Siri. Na bardziej „spersonalizowaną Siri” będziemy musieli jeszcze poczekać, co też oficjalnie potwierdziło Apple. Kiedy więc Apple Intelligence zawita do tej asystentki? Cóż, to pozostaje niezłą zagadką.

Apple opóźnia wprowadzenie AI do Siri

Siri w ostatnim czasie otrzymała wiele różnych aktualizacji. Począwszy od rozwijania znajomości produktów przez tego asystenta, aż po integrację z największym produktem OpenAI, czyli ChatGPT. Amerykański gigant technologiczny nie chciał jednak na tym poprzestać i poinformował, że pracuje nad bardziej spersonalizowanym asystentem, który ma mieć zaimplementowane Apple Intelligence. Firma oficjalnie poinformowała, że zajmie jej to więcej czasu, niż myślała.

Jacqueline Roy, rzecznika Apple, wypowiedziała się w tym temacie w następujący sposób:

Siri pomaga naszym użytkownikom znaleźć to, czego potrzebują i szybko załatwiać sprawy, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sprawiliśmy, że Siri jest bardziej konwersacyjna. Wprowadziliśmy nowe funkcje, takie jak pisanie do Siri i znajomość produktów, a także dodaliśmy integrację z ChatGPT. Pracowaliśmy również nad bardziej spersonalizowaną Siri, dając jej większą świadomość osobistego kontekstu użytkownika, a także możliwość podejmowania działań w ramach aplikacji i między nimi. Dostarczenie tych funkcji zajmie nam więcej czasu niż myśleliśmy i przewidujemy ich wprowadzenie w nadchodzącym roku.

Z wypowiedzi rzeczniczki wynika zatem, że nowe funkcje AI nie będą dodane do Siri w najbliższych tygodniach czy miesiącach. „Nadchodzący rok” brzmi mocno enigmatycznie, bo to równie dobrze może oznaczać implementacje w ramach którejś iteracji iOS 19, a na nią jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. A może będzie to dopiero druga połowa 2026 roku? Cytując klasyka: czas pokaże…

Co nam da Apple Intelligence w Siri?

Zapewne zastanawiacie się, co ma nam dać Apple Intelligence w Siri? Cóż, tutaj opcji jest sporo, ponieważ dzięki zastosowaniu tej technologii asystentka będzie miała większe okno kontekstowe, a co za tym idzie – będzie bardziej elastyczna. Dostanie również możliwość wywoływania akcji w innych aplikacjach oraz przesyłania informacji między nimi.

Przykładów zastosowań można namnożyć dość sporo, ponieważ po WWDC, Apple w swoim ogłoszeniu przytoczyło różnego rodzaju okazje do wykorzystania Apple Intelligence. Na przykład będzie można się zapytać „kiedy ląduje samolot mamy”, a asystentka sama znajdzie potrzebne informacje.

Na papierze wygląda to świetnie, ale na razie nie wiemy, jak będzie działać w rzeczywistości, gdyż nawet deweloperzy w wersji beta najnowszego iOS nie otrzymali takich funkcji do testów. Inna sprawa, to czy funkcja będzie od razu dostępna w języku polskim – w to możemy wątpić.