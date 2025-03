Samsung zwraca 700 złotych nowym nabywcom Galaxy S24

Od dziś obowiązuje nowa promocja, dzięki której można odzyskać 700 złotych po zakupie smartfona Samsung Galaxy S24. W jaki sposób odebrać przysługujący klientowi zwrot?

700 złotych dla nowych właścicieli Galaxy S24

Na początek najważniejsza informacja: niniejsza promocja obejmuje wyłącznie smartfon Samsung Galaxy S24. W przypadku zakupu pozostałych modeli z tej serii, tj. Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra oraz Galaxy S24 FE, zwrot nie będzie przysługiwał.

Aby skorzystać z przygotowanej przez producenta oferty, należy kupić smartfon Samsung Galaxy S24 w okresie od 31 marca do 13 kwietnia 2025 roku w sklepie samsung.pl lub operatora (Orange, Play, Plus, T-Mobile) bądź partnera handlowego producenta z Korei Południowej.

Po zakupie urządzenia należy je aktywować na terenie Polski poprzez uruchomienie go z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest tutaj połączenie z internetem). Następnie trzeba zalogować się w aplikacji Samsung Members i do 27 kwietnia 2025 roku kliknąć w banner promocyjny, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie możliwość odebrania karty przedpłaconej, zasilonej kwotą 700 złotych (jeśli kupiliście smartfon w sklepie samsung.pl) lub przelew na kwotę 700 złotych na wskazane przez Was konto bankowe (jeżeli nabyliście urządzenie u operatora lub partnera handlowego producenta z Korei Południowej).

Regulamin promocji „Wiosenna promocja Galaxy S24 – zwrot na kartę 700 zł” (PDF)

Regulamin promocji „Promocja cashback – Galaxy S24 – zwrot na konto 700 zł” (PDF)

Możesz też skorzystać z promocji na Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G

Przy okazji warto przypomnieć, że klienci w Polsce mogą skorzystać również z premierowej promocji na nowe smartfony Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G. W jej ramach można w sklepie samsung.pl kupić wersję z większą ilością pamięci (256 GB) w niższej cenie (taniej o 150 złotych) oraz ubezpieczenie Samsung Care+ z rabatem 30%, a także skorzystać z programu Odkup.

W przypadku zakupu smartfonów w innym sklepie, również można zyskać rabat na konfigurację z większą ilością pamięci i do tego słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds FE (zostaną one wysłane kurierem na wskazany adres po wypełnieniu formularza w aplikacji Samsung Members).