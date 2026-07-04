Apple zawiesiło szalony projekt. To oznacza nudę

Niewykluczone, że na pierwsze AirPodsy z kamerami poczekamy dłużej. W Cupertino miała zapaść decyzja o zmianie planów.

Apple pracuje nad słuchawkami z kamerami

W 2024 roku mogliśmy usłyszeć, że Apple chce wbudować kamery w słuchawki AirPods. Wówczas pomysł wydawał się szalony i trzeba przyznać, że dziś niewiele się zmieniło w tej kwestii. Chociaż od pierwszych rewelacji poznaliśmy już trochę więcej szczegółów.

AirPodsy z kamerami w założeniach mają nie być sprzętem do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Zamiast tego Apple chce zapewnić więcej danych dla Apple Intelligence. Otóż kamery dostarczą informacji, które następnie będą analizowane przez sztuczną inteligencję. Przykładowo pozwolą na odczytanie przepisu, który później – krok po kroku – będzie dyktowany użytkownikowi przez Siri w trakcie przygotowywania obiadu.

Widzę również zastosowanie takiego rozwiązania w funkcjach ułatwień dostępu. Szczególnie w przypadku osób słabowidzących i niewidomych. Do tego może dojść pakiet innych opcji, które powinny ułatwić niektóre z codziennych czynności.

AirPods Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że w danym kraju funkcje AI rozwijane przez Apple będą dostępne. Obawiam się, że AirPodsy z kamerami, gdyby teraz zadebiutowały w Polsce, byłyby tylko zwykłymi słuchawkami. Niestety, wciąż nie doczekaliśmy się dostępu do Apple Intelligence i wielu innych funkcji oferowanych przez Amerykanów na pozostałych rynkach.

Projekt słuchawek AirPods z kamerami miał zostać zawieszony

Dotychczas mogliśmy spotkać się z informacjami, że AirPodsy z wbudowanymi kamerami zadebiutują w 2026 roku lub w razie opóźnień trzeba będzie poczekać do 2027 roku. Teraz oba terminy wydają się znacznie mniej prawdopodobne.

Informator Kosutami, znany z ujawniania planów Apple, tym razem podzielił się informacjami niezbyt przyjemnymi dla osób, które czekały na rewolucję w AirPodsach. Otóż projekt słuchawek z kamerami został zawieszony.

Nie należy nastawiać się, że urządzenie wyrzucono do kosza. Jeśli te rewelacje się potwierdzą, to raczej mamy do czynienia z cofnięciem całego przedsięwzięcia do wcześniejszej fazy rozwoju. Możliwe, że jest to historia podobna do Apple Watcha. Niedawne informacje wskazują, że Apple Watch otrzyma nowy system pasków i design, czyli rozwiązania opracowywane już w przeszłości.

Trudno nawet spekulować, kiedy AirPodsy z kamerami mogą zadebiutować. Może trzeba będzie poczekać co najmniej kilka lat. Tymczasem będzie nudno – kolejne generacje AirPodsów 4 czy AirPodsów Pro 3 raczej wprowadzą tylko drobną ewolucję.