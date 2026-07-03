Mikrofony DJI Mic Mini 2S. Są małe i wielkie zarazem

Pomimo bardzo kompaktowych rozmiarów mikrofony DJI Mic Mini 2S mają naprawdę sporo do zaoferowania. Mogą być świetną opcją dla twórców treści wideo – niezależnie od tego, czy nagrywają wewnątrz czy na zewnątrz.

Mikrofony DJI Mic Mini 2S – duże możliwości w małych obudowach

Zgodnie z tym, co sugeruje ich nazwa, mikrofony DJI Mic Mini 2S odznaczają się bardzo kompaktową konstrukcją, a waga pojedynczego transmitera wynosi zaledwie 12 g. Mimo to jest w stanie nagrywać dźwięk w jakości 24-bitowej i zapisywać go w wewnętrznym magazynie danych o pojemności 14,5 GB. Wbudowana pamięć to coś, co najmocniej odróżnia ten model od Dwójek bez eSki w nazwie.

Poza standardową specyfikacją pozwalająca na natychmiastowe użycie rejestrowanego audio, umożliwia również nagrywanie dźwięku w jakości 32-bitowej i zapisywanie oryginalnych plików z maksymalną ilością danych do zaawansowanej postprodukcji.

DJI Mic Mini 2S (fot. DJI)

W Mic Mini 2S firma DJI postarała się też o zaawansowany system redukcji szumów wspomagany przez sztuczną inteligencję. Może działać w jednym z dwóch trybów: słabym (do tłumienia statycznych szumów, takich jak wentylatory) i silnym (tłumiącym miejski hałas). Do tego mikrofony oferują normalizację głośności głosu użytkownika. Jest też kilka profili tonalnych do wyboru.

Mikrofony mogą łączyć się z najrozmaitszymi urządzeniami, wykorzystując dedykowany odbiornik. Równocześnie jednak ze sprzętem DJI są w stanie komunikować się z pominięciem tego elementu (mowa między innymi o Osmo Pocket 4, Osmo Nano i Osmo Action 6).

DJI Mic Mini 2S (fot. DJI)

Częścią większego zestawu jest również etui ładujące, które poza uzupełnianiem energii służy też do przesyłania danych na komputer lub telefon. Umożliwia kopiowanie plików z prędkością do 34 MB/s.

Wraz z etui możliwe jest osiągnięcie nawet 40 godzin działania, z kolei sam nadajnik wytrzymuje maksymalnie 11 godzin. W razie czego zaś wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać kolejną godzinę pracy. Protokół automatycznego usypiania i wybudzania pozwala zaoszczędzić energię.

Ile kosztują mikrofony DJI Mic Mini 2S?

Jak na razie mikrofony DJI Mic Mini 2S trafiły do sprzedaży w Chinach, gdzie ich ceny kształtują się w następujący sposób:

DJI Mic Mini 2S z 2 transmiterami, 1 odbiornikiem i etui – 1199 juanów (równowartość ~660 złotych),

DJI Mic Mini 2S z 1 transmiterem, 1 odbiornikiem i bez etui – 629 juanów (~345 złotych),

sam transmiter DJI Mic Mini 2S – 399 juanów (~220 złotych).

Najprawdopodobniej już niebawem pojawią się także w naszej części świata.