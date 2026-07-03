Mikrofony DJI Mic Mini 2S. Są małe i wielkie zarazem

Pomimo bardzo kompaktowych rozmiarów mikrofony DJI Mic Mini 2S mają naprawdę sporo do zaoferowania. Mogą być świetną opcją dla twórców treści wideo – niezależnie od tego, czy nagrywają wewnątrz czy na zewnątrz.
Mikrofony DJI Mic Mini 2S – duże możliwości w małych obudowach
Zgodnie z tym, co sugeruje ich nazwa, mikrofony DJI Mic Mini 2S odznaczają się bardzo kompaktową konstrukcją, a waga pojedynczego transmitera wynosi zaledwie 12 g. Mimo to jest w stanie nagrywać dźwięk w jakości 24-bitowej i zapisywać go w wewnętrznym magazynie danych o pojemności 14,5 GB. Wbudowana pamięć to coś, co najmocniej odróżnia ten model od Dwójek bez eSki w nazwie.
Poza standardową specyfikacją pozwalająca na natychmiastowe użycie rejestrowanego audio, umożliwia również nagrywanie dźwięku w jakości 32-bitowej i zapisywanie oryginalnych plików z maksymalną ilością danych do zaawansowanej postprodukcji.
W Mic Mini 2S firma DJI postarała się też o zaawansowany system redukcji szumów wspomagany przez sztuczną inteligencję. Może działać w jednym z dwóch trybów: słabym (do tłumienia statycznych szumów, takich jak wentylatory) i silnym (tłumiącym miejski hałas). Do tego mikrofony oferują normalizację głośności głosu użytkownika. Jest też kilka profili tonalnych do wyboru.
Mikrofony mogą łączyć się z najrozmaitszymi urządzeniami, wykorzystując dedykowany odbiornik. Równocześnie jednak ze sprzętem DJI są w stanie komunikować się z pominięciem tego elementu (mowa między innymi o Osmo Pocket 4, Osmo Nano i Osmo Action 6).
Częścią większego zestawu jest również etui ładujące, które poza uzupełnianiem energii służy też do przesyłania danych na komputer lub telefon. Umożliwia kopiowanie plików z prędkością do 34 MB/s.
Wraz z etui możliwe jest osiągnięcie nawet 40 godzin działania, z kolei sam nadajnik wytrzymuje maksymalnie 11 godzin. W razie czego zaś wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać kolejną godzinę pracy. Protokół automatycznego usypiania i wybudzania pozwala zaoszczędzić energię.
Ile kosztują mikrofony DJI Mic Mini 2S?
Jak na razie mikrofony DJI Mic Mini 2S trafiły do sprzedaży w Chinach, gdzie ich ceny kształtują się w następujący sposób:
- DJI Mic Mini 2S z 2 transmiterami, 1 odbiornikiem i etui – 1199 juanów (równowartość ~660 złotych),
- DJI Mic Mini 2S z 1 transmiterem, 1 odbiornikiem i bez etui – 629 juanów (~345 złotych),
- sam transmiter DJI Mic Mini 2S – 399 juanów (~220 złotych).
Najprawdopodobniej już niebawem pojawią się także w naszej części świata.