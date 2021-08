Użytkownicy Windows 10 wreszcie zyskują menedżer haseł w aplikacji iCloud

Aplikacja iCloud na Windows 10 była przydatna, ale w ciągu kilku lat dostępności tego programu na systemie Microsoftu pojawiło się tyle menedżerów haseł, że korzystali z niego już tylko zagorzali fani ekosystemu Apple. Teraz mają powód, by powrócić.

Zarządzanie hasłami z aplikacji iCloud na Windows 10

Synchronizacja haseł między różnymi urządzeniami to naprawdę przydatna sprawa. Dzięki temu nie musimy wszędzie i każdorazowo wpisywać poświadczeń na stronach usług, do których się logujemy. Wystarczy tylko bezpiecznie zalogować się do menedżera, który będzie obsługiwał wiele systemów i sprzętów.

iCloud dla Windows 10 (fot. Microsoft Store)

Co prawda w iCloud na Windows 10 można było do tej pory synchronizować z systemem różne rzeczy, jak choćby wpisy Kalendarza, zdjęcia czy kontakty, ale nie dało się zarządzać hasłami zapisanymi w pęku kluczy iCloud. Teraz będzie to możliwe. Swobodnie dodamy nowe hasła i zaktualizujemy lub usuniemy stare.

Nowy iCloud 12.5 umożliwia też zainstalowanie rozszerzenia dla przeglądarki Microsoft Edge, dzięki której zapisane przez nas hasła będą się uzupełniać na stronach usług. Rozszerzenie zadziała na każdej przeglądarce opartej na silniku Chromium.

iCloud dla Windows 10 (fot. Microsoft Store)

Jak włączyć nowe funkcje w iCloud?

Przede wszystkim, musimy mieć zainstalowany program iCloud ze sklepu Microsoft Store. Nasze konto Apple powinno być wyposażone w uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli będzie ono włączone, będziemy w stanie skonfigurować synchronizowanie haseł między komputerami Mac i Windows. Wymaganiem jest też posiadanie Windowsa 10 w wersji 18362.145 i systemu macOS 11 lub nowszego.