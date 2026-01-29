Smartfon Samsunga to teraz spełnienie marzeń dla przezornych

Kupując smartfon każdy z nas ma różną hierarchię wartości – jeden woli skupiać się na specyfikacji, a ktoś inny na estetyce. Dla osób ceniących ubezpieczenie producenta, Samsung zyskał kilka jeszcze mocniejszych argumentów.

Czym jest Samsung Care+?

Chcąc grać na poziomie giganta z Cupertino, Samsung od kilku lat oferuje pakiet przypominający AppleCare – rozbudowany zestaw usług, w których właściciel urządzenia może skorzystać z dodatkowego wsparcia technicznego, serwisu czy pomocy związanej z oprogramowaniem.

W przypadku Koreańczyków Samsung Care+ ubezpieczenie obejmuje takie przypadki i funkcje, jak:

naprawa przypadkowego uszkodzenia,

pomoc w problemach z oprogramowaniem,

certyfikowana opieka ekspertów,

ochrona zagraniczna,

szybka usługa naprawy.

Nowości w Samsung Care+ przekonają przezornych

Jeżeli zastanawialiście się nad wykupieniem usługi, jednak mieliście wątpliwości co do niektórych kwestii, Samsung wprowadził kilka zmian, które zamieniają ubezpieczenie w naprawdę przydatne rozwiązanie.

Pierwsza kwestia to ochrona przed uszkodzeniami. Od teraz osoby korzystające z usługi mogą liczyć na nieograniczoną ochronę przed pęknięciami, upadkami lub zalaniem. Udział własny w przypadku usterki został również wyrównany i jest on stały bez względu na jej rodzaj.

Kolejna rzecz to ochrona za granicą, która wcześnie ograniczała się do okresu 60 dni. Od teraz czas podróży jest nielimitowany – jeżeli wykupiliście usługę w Polsce, a pobyt na Malcie przedłużył Wam się do pół roku, nadal będziecie objęci ochroną Care+. Przy okazji dodano również 175 nowych punktów, gdzie można przekazać swoje rządzenie w celu naprawy.

Samsung Care+ służy teraz również jako forma rozszerzonej gwarancji. W przypadku awarii elektrycznej lub mechanicznej po standardowym okresie gwarancyjnym, usługa pozwoli na pokrycie koszty napraw. Co więcej, jeżeli wydajność akumulatora spadnie poniżej 80% przed końcem standardowej gwarancji producenta, urządzenie kwalifikuje się do darmowej wymiany ogniw.

Abonament stanowi także ochronę przed zgubieniem lub kradzieżą. W momencie zgłoszenia jednej z sytuacji, w Wasze ręce ma trafić urządzenie zastępcze w ciągu 48 godzin, a Samsung Knox Guard zostanie wykorzystany do zdalnego zabezpieczenia urządzenia. Warto zaznaczyć, że ochrona przed kradzieżą i utratą oznacza wyższy koszt ubezpieczenia, a Usługa Knox Guard musi zostać aktywowana na ubezpieczanym tablecie lub smartfonie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Samsung Care+?

Jak za to wszystko zapłacić? Samsung Care+ zmienił również ofertę na bardziej elastyczną – w przypadku dwuletniego okresu ochrony można skorzystać z jednorazowej płatności. Ci, którzy wymieniają urządzenia rzadziej i preferują okresowe składki, mogą wybrać opcję ubezpieczenia na 60 miesięcy z comiesięczną płatnością i opcją anulowania usługi w każdej chwili.

Wprowadzone przez Samsunga zmiany obowiązują od 19 stycznia 2026 roku. Ubezpieczenie można uruchomić przy zakupie nowego urządzenia lub w ciągu 60 dni od daty zakupu. Jeżeli planujecie zakup smartfona z nadchodzącej serii Galaxy S26, być może warto pomyśleć nad jego dodatkową ochroną.

A ile w ogóle kosztuje Samsung Care+? Wszystko zależy od konkretnego urządzenia. Cena dla Samsunga Galaxy S25 Ultra przedstawia się następująco: