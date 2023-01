Rynek komputerów w fatalnej kondycji. Nawet Apple zaliczyło spadek

Zdecydowanie 2022 rok nie był dobry dla producentów. Cały rynek komputerów zaliczył spore spadki, a ostatnie trzy miesiące były naprawdę fatalne.

Rynek komputerów w Q4 2022, czyli najwięksi gracze mocno w dół

Po latach stagnacji, a także wyraźnych spadków, 2020 i 2021 rok były dla producentów jak najbardziej owocne. Mogliśmy często usłyszeć o ożywieniu całego rynku, a dostawy wyraźnie rosły. Niestety passa szybko się skończyła, co było spowodowane zarówno przez niekorzystną sytuację na świecie, a także nasyceniem rynku we wcześniejszych latach. Możliwe, że doszły do tego jeszcze inne czynniki, które zniechęciły potencjalnych klientów do wymiany obecnego urządzenia na nowe.

Jak przed chwilą wspomniałem, 2020 i 2021 rok były naprawdę owocne, ale nie można tego samego powiedzieć o 2022 roku. Przykładowo trzeci kwartał dla wielu firm oznaczał sporo niższe wysyłki i z pierwszej piątki tylko Apple mogło pochwalić się wynikiem na plusie.

Cóż, czwarty kwartał minionego roku to kolejne spadki, które tym razem dotknęły również producenta Maków. Cały rynek w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku osiągnął dostawy na poziomie 67,2 mln sztuk, co nie wygląda zbyt dobrze w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku, gdy dostawy osiągnęły 93,5 mln sztuk. Oznacza to, że mamy do czynienia ze spadkiem o 28,1% rok do roku.

Rynek komputerów Q4 2022 (źródło: IDC)

Lenovo, które było największym producentem w czwartym kwartale 2022 roku, zakończyło go z wynikiem 15,5 mln wysyłek i spadkiem o 28,5%. HP, zajmujące drugą pozycję, to odpowiednio 13,2 mln dostaw i spadek o 29%. Z kolei trzeci Dell miał 10,8 mln wysyłek i wynik gorszy aż o 37,2% rok do roku.

Nawet Apple, które jeszcze w trzecim kwartale mogło pochwalić się imponującymi wzrostami, czwarty kwartał kończy ze spadkiem o 2,1% i wysyłką 7,5 mln Maków. Pierwszą piątkę zamyka ASUS z liczbą wysyłek 4,8 mln i spadkiem o 20,9%. Pozostali producenci, ujęci łącznie w kategorii „Other”, to odpowiednio 15,4 mln i wynik gorszy o 31%.

Rynek komputerów w 2022 roku był naprawdę słaby

Zdecydowanie nie możemy mówić, że rynek komputerów w 2022 roku był zadowalający dla producentów. Chociaż pewnym wyjątkiem wśród największych graczy jest Apple, które zakończyło go z liczbą dostaw 28,6 mln, a więc niewielkim wzrostem o 2,5%. Najwidoczniej wprowadzenie nowych Maków z autorskimi układami ARM było dobrym pomysłem.

Rynek komputerów w 2022 roku (źródło: IDC)

Pozostali najwięksi producenci zaliczyli już spadki i to często dość duże. Lenovo zakończyło miniony rok z 68 mln wysyłek (-16,9% względem 2021 roku), HP z 55,3 mln (-25,3%), Dell z 49,8 mln (-16,1%), a ASUS z 20,6 mln (-5,7%). Pozostali producenci, ujęci łącznie w kategorii „Other”, to odpowiednio 70,1 mln i wynik gorszy o 17,8% w porównaniu 2021 roku.

Cały rynek komputerów w 2022 roku to natomiast 292,3 dostaw i spadek o 16,5%. Analitycy z International Data Corporation (IDC) wskazują, że producenci, po ostatnich spadkach, ostrożnie podchodzą do 2023 roku, co dla nikogo nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Co ciekawe, IDC spekuluje, że część rynku komputerów może powrócić do wzrostów pod koniec 2023 roku.