Apple pobiło kolejny rekord. Jest jednak problem z iPadami

Apple regularnie chwali się rekordowymi wynikami finansowymi (tylko kilka razy w najnowszej historii nie określono ich takim mianem). Gigant z Cupertino ponownie to zrobił, jednak w rzeczywistości nie w każdym segmencie producent odnotował wzrost.

Wyniki finansowe Apple za trzeci kwartał 2022 roku kalendarzowego

W przypadku Apple (i nie tylko) rok kalendarzowy nie pokrywa się z rokiem podatkowym, bowiem w Stanach Zjednoczonych ten ostatni rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. W związku z tym gigant z Cupertino ogłosił wczoraj w nocy (czasu polskiego) wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku kalendarzowego, ale czwarty obrotowego i jednocześnie podsumował cały 2022 rok podatkowy.

Przychody za trzeci kwartał 2022 roku kalendarzowego wyniosły 90,146 mld dolarów i były o 8% wyższe niż przychody za analogiczny okres rok wcześniej (83,36 mld USD). Sprzedaż produktów odpowiada za ponad 78% przychodów – reszta to usługi. Zysk netto za miniony kwartał wyniósł zaś 20,721 mld USD i był minimalnie wyższy niż zysk netto rok temu (20,551 mld USD).

Ponownie, w trzecim kwartale 2022 roku największą część przychodów wygenerowała sprzedaż iPhone’ów – 42,626 mld USD (ponad 47%). Drugie pod względem wysokości udziałów w łącznych przychodach były usługi – 19,188 mld USD (ponad 21%), trzecie komputery Mac – 11,508 mld USD (blisko 13%), czwarte wearables, urządzenia domowe i akcesoria – 9,65 mld USD (niemal 11%), a piąte iPady – 7,174 mld USD (prawie 8%).

Warto zauważyć, że jedynie w przypadku iPadów odnotowano spadek przychodów rok do roku – do 7,174 mld USD z 8,252 mld USD. Wszystkie pozostałe kategorie produktów i usługi wygenerowały więcej przychodów niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wyniki finansowe Apple za 2022 rok podatkowy

W ujęciu rocznym, przychody Apple za 2022 rok podatkowy wyniosły 394,328 mld, z czego 316,199 mld USD z produktów i 78,129 mld USD z usług. W każdym przypadku oznacza to wzrost w porównaniu do wyników z 2021 roku obrotowego (odpowiednio 365,817 mld USD, 297,392 mld USD i 68,425 mld USD). Zysk netto wyniósł zaś 99,803 mld USD i był wyższy niż przed rokiem o ponad 5 mld USD (94,68 mld USD).

Całorocznie, podobnie jak w czwartym kwartale 2022 roku obrotowego, w kategorii iPadów odnotowano spadek przychodów względem 2021 roku podatkowego – z 31,862 mld USD do 29,292 mld USD. W pozostałych widać jednak tylko wzrosty: iPhone – 205,489 mld USD (vs 191,973 mld USD), usługi – 78,129 mld USD (vs 68,425 mld USD), wearables, urządzenia domowe i akcesoria – 41,241 mld USD (vs 38,367 mld USD), komputery Mac – 40,177 mld USD (vs 35,19 mld USD).