Apple Watch to najlepiej sprzedający się smartwatch na świecie. Ma on wiele zalet, ale też słabszych stron, jak każdy produkt. Ten problem nie jest jednak wadą fabryczną – producent spaprał robotę i wypuścił wadliwą aktualizację, która spędza sen z powiek dotkniętych kłopotami z ładowaniem użytkowników.

Reklama

Apple Watch ma problemy z ładowaniem po aktualizacji do WatchOS 8.3

Smartwatche Apple nie są rekordzistami czasu pracy na pojedynczym ładowaniu – nie są nawet w stanie przepracować jednej doby z dala od ładowarki! To problematyczne, ponieważ użytkownicy, którzy chcą monitorować pracę organizmu przez cały dzień, muszą doładować zegarek przed snem. W przypadku Apple Watch series 7 „na szczęście” nie jest to duży problem, ponieważ już 8-minutowe ładowanie powinno wystarczyć na 8 godzin monitorowania snu.

fot. Jan Smoliński / Tabletowo.pl

Aby jednak to zrobić, trzeba móc w ogóle naładować smartwatch. A okazuje się, że obecnie może być z tym problem. W wielu miejscach w sieci, w tym na forum Reddit, pojawiają się głosy niezadowolonych posiadaczy Apple Watcha, którzy skarżą się na kłopoty z ładowaniem urządzenia.

Reklama

Jeden z użytkowników pisze, że zaktualizował swój smartwatch do WatchOS 8.3 i położył go na godzinę na ładowarce. Przez ten czas poziom naładowania akumulatora wzrósł o zaledwie dwa procent!

Po lekturze komentarzy niezadowolonych posiadaczy smartwatcha Apple można dojść do wniosku, że problem występuje w większości u użytkowników, którzy korzystają z ładowarek firm trzecich. Duża część z nich skarży się, że akumulator w zegarku ładuje się przez kilka pierwszych minut, a potem ładowanie ustaje.

Niestety, podobne problemy zgłaszają również osoby, które korzystają z oficjalnych ładowarek do Apple Watcha, więc wygląda to na dość poważną sytuację, która wywołała wadliwa aktualizacja oprogramowania. Dotknięte bugiem osoby muszą zatem przynajmniej starać się jakoś z nim żyć i liczyć, że Apple jak najszybciej wyda aktualizację, która zażegna ten problem.

Na koniec warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka sytuacja – już WatchOS 8.1.1 został wydany, aby usunąć problemy z ładowaniem w Apple Watch series 7. Najwyraźniej jednak nie do końca się to udało.