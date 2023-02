Apple Watch został królem smartwatchy w 2022 roku

Podobno król smartwatchy jest jeden i nazywa się Apple Watch. Potwierdzają to najnowsze dane opisujące rynek smartwatchy w 2022 roku. Dowiedzieliśmy się również, jak poradzili sobie inni producenci w minionym roku.

Rynek smartwatchy w 2022 roku

Sytuacja na świecie zdecydowanie nie wpływa pozytywnie na sprzedaż elektroniki, ale warto odnotować, że w tych trudnych czasach rynek smartwatchy radzi sobie całkiem nieźle. Sugeruje to, że jest jeszcze sporo miejsca zarówno dla innowacji i nowych modeli, jak i nowych producentów, którzy mogą dotrzeć do chociażby klientów zastanawiających się nad kupnem pierwszego „inteligentnego” zegarka.

Przejdźmy jednak wreszcie do danych, które zostały opublikowane przez firmę Counterpoint Research. Jak już wcześniej wspomniałem, przedstawiają one globalny rynek smartwatchy w 2022 roku. Wynika z nich, że urósł on pod względem wysyłek o 12% rok do roku, co udało się osiągnąć głównie dzięki wysokim wzrostom w pierwszych kwartałach. Należy jednak zauważyć, że ostatnie trzy miesiące roku zakończyły sią spadkiem o 2% r/r – to pierwszy taki spadek od dłuższego czasu.

Dowiedzieliśmy się również, że dostawy w średnim przedziale cenowym spadły, podczas gdy w segmentach powyżej 400 dolarów i poniżej lub równo 100 dolarów wzrosły odpowiednio o 129% i 34% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczywiście w przypadku modeli powyżej 400 dolarów pomogła wysoka popularność Apple Watcha.

(fot. Counterpoint Research)

Apple Watch radzi sobie świetnie

Wielokrotnie mogliśmy już usłyszeć, że Apple Watch jest najchętniej kupowanym smartwatchem na świecie. Co ciekawe, wysoką popularność udało mu się zdobyć pomimo tego, że korzystanie z niego jest ograniczone do ekosystemu firmy z Cupertino, a dodatkowo od kilku generacji mamy do czynienia z odgrzewanym kotletem. Owszem, pojawił się Watch Ultra, ale jest to naprawdę drogi model, przeznaczony raczej dla bardziej wymagających użytkowników i geeków mających dreszcze, gdy w nazwie produktu pojawia się „Apple”.

Jak zwraca uwagę firma analityczna Counterpoint Research, wysyłki Apple Watcha wzrosły o 17% r/r, co ma być zasługą przede wszystkim wysokiej sprzedaży series 8, Ultra i SE 2022. Ponadto Apple zgarnęło aż 60% przychodów ze światowego rynku smartwatchy – imponujący wynik.

(fot. Counterpoint Research)

Roczne wysyłki Samsunga wzrosły o około 12% r/r, stanowiąc około 10% globalnego rynku smartwatchy w 2022 roku. Z kolei udziały Huaweia spadły o 1%. Bardzo dobry wyniki odntowały indyjskie marki Noise i Fire Boltt, które szybko zyskują na popularności na własnym rynku – mówimy tutaj o firmach, które w globalnym ujęciu wyprzedziły m.in. Garmina czy Amazfit. Wyraźnie więc widać, że Indie mają spory potencjał, aczkolwiek głównie w przypadku tanich smartwatchy. Wypada jeszcze wspomnieć, że Fitbit i Xiaomi spadły na 10. i 11. miejsce w 2022 roku w porównaniu z 7. i 8. miejscem w 2021 roku.

Co nas czeka w 2023 roku? Trudno wskazać jedną, konkretną odpowiedź, ale rynek smartwatchy powinien zachować dobrą kondycję. Należy też spodziewać się, że nawet jeśli nowy Apple Watch będzie nudny, to najpewniej sprzeda się bardzo dobrze.