Apple Watch nowej generacji. Takiego Twój nadgarstek jeszcze nie widział

Apple prezentuje nowy zegarek: Apple Watch Series 10. Nowa generacja przynosi kilka nowości w kwestii wzornictwa, materiałów i zaplecza w postaci oprogramowania związanego ze zdrowiem. Za konkretną cenę.

Co nowego w zegarku Apple?

Tim Cook i jego zespół miał cały rok na to, żeby przemyśleć, opracować, przetestować i wdrożyć zmiany w konstrukcji jednego z najbardziej popularnych urządzeń Apple – Apple Watchu. Series 10 nie zmienia kierunku, w jakim podążały dotychczasowe zegarki tej marki. Co więc wnosi?

Apple Watch Series 10 (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana? Rozmiar ekranu. Jest teraz wyraźnie większy, dzięki czemu będzie wyświetlać więcej linii tekstu oraz treści. W porównaniu do starszej generacji Series 6, nowy wyświetlacz wygląda znacznie lepiej, zmniejszając ramki. Korzysta też z dobrodziejstw wykonania w technologii OLED. Jednocześnie Series 10 jest jak dotąd najcieńszym smartwatchem Apple – ma 9,7 mm grubości.

Ważną modyfikacją jest ładowanie baterii do 80% w 30 minut. Jest to możliwe między innymi dzięki dedykowanemu procesorowi Apple S10. Nigdy wcześniej zegarek Apple nie ładował się tak szybko – co jest istotne, gdy mamy do czynienia z niewielkim urządzeniem naręcznym, które lubi rozładowywać się wtedy, kiedy nie trzeba.

Producent wprowadził kilka pomniejszych zmian: na przykład niespotykaną wcześniej w zegarkach marki czarną wersję Jet Black. Zmniejszono też wagę zegarka dzięki zastąpieniu wersji ze stalową kopertą. Zamiast niej mamy teraz opcję tytanową. No i jest jeszcze głośnik, więc nie będzie już trzeba koniecznie łączyć się ze słuchawkami, by odtworzyć jakiś dźwięk czy porozmawiać z innymi w przypadku wersji Cellular.

Pewnym ulepszeniom uległy także funkcje zdrowotne. Jedną z nowości jest funkcja wykrywania bezdechu sennego czy nowy interfejs umożliwiający łatwe sprawdzanie głębokości podczas nurkowania. Do dodatkowych opcji można zaliczyć także monitorowanie tętna (jak zawsze), sprawdzanie nasycenia krwi tlenem i wykrywanie upadków.

Apple Watch Series 10 będzie sprzedawany w kolorach: czarnym, srebrnym i różowozłotym.

Apple Watch Series 10 (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Apple ogłosiło także Apple Watch Ultra 2. W jego wypadku dostajemy bardzo jasny ekran (do 3000 nitów) i przystosowaną do sportowych użytkowników wytrzymałość – ze standardem MIL-STD 810H i odpornością podczas nurkowania do 100 m. Sprzęt zyskał też (niezwykłą zdaniem producenta) czarną matową opcję kolorystyczną, zestaw nowych pasków do wyboru, nową tarczę i opcję map offline. Oczywiście w każdym regionie.

Apple Watch Ultra 2 (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Apple Watch Series 10 – ceny

Apple Watch Series 10 będzie można zamawiać w sklepach w wersjach 44 mm i 48 mm. Można będzie je swobodnie zakupić od 20 września. Dostępne będą koperty z aluminium, a także tytanowe. Forma żąda sobie za nie 399 dolarów za najtańszą opcję standardową i 499 dolarów za wersję Cellular.

Dla Polski cena startowa to 1999 złotych dla Apple Watch Series 10, dla Apple Watch Ultra 2 – 3999 złotych.