Przeglądamy aktualną ofertę smartwatchy Apple. Który dla kogo?

Firma z Cupertino oferuje trzy różne modele Apple Watchy, które różnią się rozmiarem, oferowanymi funkcjami i oczywiście specyfikacją. Jaki smartwatch Apple będzie najlepszym wyborem? Postanowiliśmy pomóc Wam w odpowiedzi na to pytanie.

Apple Watch SE – podstawowy, ale naprawdę dobry smartwatch

Przegląd oferty zegarków Apple Watch zacznijmy od podstawowego modelu SE. Wzorem iPhone’ów firma Tima Cooka w 2020 roku wprowadziła do sprzedaży Apple Watcha SE, czyli tańszy model, przeznaczony dla użytkowników, którzy nie mogą lub nie chcą wydawać pieniędzy na smartwatche z głównej linii. Podobnie, jak w przypadku iPhone’a SE, otrzymujemy trochę starszą konstrukcję, ale z najnowszą wersją systemu operacyjnego i nowym procesorem na pokładzie.

Należy zaznaczyć, że obecnie mamy do czynienia z drugą generacją Watcha SE, która została pokazana w zeszłym roku. Smartwatch korzysta z obudowy znanej z Watcha series 4, a więc już kilkuletniego modelu. Owszem, ekran otoczony jest grubszymi ramkami niż w droższych modelach, ale nie można powiedzieć, że wygląda przestarzale. Zdecydowanie Watch SE 2. generacji powinien spodobać się osobom preferującym kwadratowe koperty.

Watch SE dostępny jest w dwóch podstawowych wersjach, które różnią się rozmiarem koperty – 40 i 44 mm. Każda z nich oferuje ekran o jasności do 1000 nitów, a także wyposażona jest w układ Apple S8. Warto dodać, że ten sam procesor trafił na pokład odczuwalnie droższego Watcha series 8, a także znajdziemy go w topowym Watchu Ultra.

Ponadto obie wersje dostępne są w edycji GPS lub GPS + Cellular. Ta druga umożliwia korzystanie z sieci komórkowej bez konieczności ciągłego połączenia z iPhonem. Możemy więc przykładowo zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego wiadomość, gdy iPhone’a zostawimy w domu.

Za łączność bezprzewodową odpowiada chip W3, ale – w przeciwieństwie do droższych modeli – nie mamy układu U1, odpowiadającego za obsługę technologii Ultra Wideband. Nie zabrakło jednak czujnika tętna, a także szeregu funkcji, związanych z mierzeniem aktywności fizycznej. Smartwatch liczy kroki, a także zapewnia dostęp do wielu treningów, wśród których oczywiście znajdziemy marsz, bieganie, jazdę na rowerze czy trening siłowy. Mamy jeszcze powiadomienia o wysokim tętnie i arytmii, a także funkcję śledzenia snu. Do tego dochodzi wykrywanie upadków oraz wypadków samochodowych, a także monitorowanie hałasu otoczenia.

Apple Watch SE jest wodoodporny, a więc nie tylko możemy go zabrać na trening w deszczu, ale również z nim pływać. Oczywiście obsługuje on płatności Apple Pay, a więc możemy w sklepach płacić za pomocą zegarka. Z kolei akumulator, według zapewnień producenta, ma zapewnić do 18 godzin pracy na jednym ładowaniu, a więc przy intensywnym użytkowaniu należy nastawić się na konieczność codziennego podłączania do ładowarki.

Dla kogo Apple Watch SE? Przede wszystkim dla osób, które chcą sprawdzić możliwości i funkcje smartwatchy Apple, ale nie potrzebują wszystkich najnowszych rozwiązań, znanych z droższego series 8.

Jeśli szukasz dobrego smartwatcha do swojego iPhone’a, który przykładowo ma być wykorzystywany do zbierania danych z biegania, to Watch SE powinien okazać się świetnym wyborem. Na pewno zaletą jest tutaj najnowszy procesor Apple S8, a więc nie musimy martwić się o brak wydajności. Dodatkowo Watch SE będzie długo wspierany przez producenta.

Apple Watch series 8 – idealny kompan dla Twojego iPhone’a

Mamy do czynienia z przedstawicielem głównej i najchętniej wybieranej linii smartwatchy z Cupertino. Apple Watch series 8 oferuje wszystkie najnowsze rozwiązania opracowane przez zespół Tima Cooka, a przy tym zamknięty jest w obudowie, która docelowo ma dotrzeć do jak największej grupy użytkowników – droży Ultra dla część osób może bowiem okazać się zbyt duży.

Apple Watch series 8 otrzymał identyczną konstrukcję, jak jego bezpośredni poprzednik, czyli series 7. Względem jednak tańszego SE ma smuklejsze ramki wokół ekranu, a także trochę większe rozmiary koperty – 41 i 45 mm. Maksymalna jasność ekranu to 1000 nitów.

Oczywiście smartwatch oferuje wszystko, co opisany wyżej SE, a więc mamy optyczny czujnik tętna, aczkolwiek tutaj w nowszej, usprawnionej generacji, funkcje związane z mierzeniem aktywności czy snu użytkownika. Watch series 8 to także szereg wbudowanych ćwiczeń, powiadomienia o wysokim tętnie czy arytmii, wykrywanie upadków i wypadków samochodowych, a także monitorowanie poziomu hałasu. Za zapewnienie wysokiej wydajności dba natomiast autorski układ Apple S8.

Względem SE 2. generacji, Apple Watch series 8 wyróżnia się funkcją mierzenia poziomu tlenu we krwi, aplikacją EKG, chipem U1, obsługującym łączność UWB, a także wsparciem dla szybkiego ładowania. Tutaj również akumulator pozwala na około 18 godzin pracy, a także mamy do wyboru wersję tylko z GPS oraz wersję z obsługą łączności komórkowej. Dodatkowo możemy zdecydować się na kopertę aluminiową lub wykonaną ze stali nierdzewnej.

Dla kogo Apple Watch series 8? Model series 8 powinien być najlepszym wyborem dla większości osób, zastanawiających się nad kupnem smartwatcha z logo nadgryzionego jabłka. Oferuje on wszystkie nowoczesne rozwiązania stworzone przez Apple, wysoką jakość wykonania, długie wsparcie, a także bogaty zestaw funkcji i czujników. Wypada jeszcze wspomnieć o wysokiej dokładności różnych pomiarów.

Dla wielu osób zaletą może okazać się również bardziej kompaktowa konstrukcja niż w przypadku najdroższego Watcha Ultra, do którego teraz przejdziemy.

Apple Watch Ultra – smartwatch dla naprawdę wymagających

W zeszłym roku do oferty Apple dołączył zupełnie nowy smartwatch – Apple Watch Ultra. Jak sugeruje już sama nazwa, mamy do czynienia z modelem przeznaczonych dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których series 8 to jednak za mało. Ponadto, jak reklamuje go Apple, nowy smartwatch ma sprawdzić się również w trudnych warunkach, a nie tylko podczas biegania w parku czy ćwiczeń na siłowni.

Apple Watch Ultra zwraca uwagę już samym wyglądem, który zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych modeli. Wyraźnie widać, że konstrukcja charakteryzuje się większą wytrzymałością i faktycznie tak jest. Mówimy tutaj o zgodności ze standardem MIL‑STD 810H, a także przystosowaniu do pływania i nurkowania rekreacyjnego do 40 metrów i zgodności z normą EN13319. Dla miłośników nurkowania przygotowano specjalną aplikację Oceani, a dodatkowo na pokładzie mamy głębokościomierz z czujnikiem temperatury wody.

Model Ultra wyróżnia się również największą kopertą wśród Apple Watchy, której rozmiar to aż 49 mm – inne rozmiary nie są jednak dostępne. Obudowa została wykonana z tytanu. Do tego dochodzi dodatkowy, programowalny przycisk, który w założeniach ma ułatwić korzystanie ze smartwatcha w trudnych warunkach, gdy przykładowo obsługa z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza jest niewygodna lub nawet niemożliwa. Ekran charakteryzuje się maksymalną jasnością na poziomie 2000 nitów.

Apple Watch Ultra oferuje wszystko, co znajdziemy w SE czy series 8. Sercem jest ten sam procesor Apple S8. Do tego dochodzą unikatowe rozwiązania, jak chociażby syrena alarmowa 86 decybeli, która słyszalna jest do 180 metrów.

Oczywiście bardziej profesjonalny smartwatch, który można zabrać na dłuższą wyprawę w góry, powinien również zapewniać dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu – według zapewnień firmy z Cupertino w modelu Ultra mamy działanie do 36 godzin bez ładowarki. Ponadto ten smartwatch oferowany jest tylko w wersji GPS + Cellular, a więc mamy wsparcie dla sieci komórkowej.

Dla kogo Apple Watch Ultra? Owszem, to naprawdę drogi smartwatch, ale z drugiej strony skierowany jest dla grupy, które poszukuje urządzenia mającego sprawdzić się w trudnych warunkach. W końcu charakteryzuje się on znacznie wyższą wytrzymałością niż pozostałe modele, ma zestaw unikatowych funkcji, a także odczuwalnie dłużej wytrzyma bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Modelem Ultra powinni zainteresować się miłośnicy bardziej ekstremalnych sportów, nurkowania, a także trochę dłuższych wypraw w góry. Z drugiej strony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić go ponieważ po prostu do gustu przypadł nam jego design.

