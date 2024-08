Apple Vision Pro to dopiero początek. W planach są inne urządzenia

Nie brakuje opinii, że gogle Apple Vision Pro spotkały się z niezbyt dobrym przyjęciem. Nie oznacza to jednak, że firma Tima Cooka porzuciła plany związane z urządzeniami skupionymi wokół rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Trwają już bowiem prace nad nowym sprzętem.

Tańsze gogle zadebiutują w przyszłym roku

Z pewnością fani Apple czekają teraz na wrześniową konferencję, na której poznamy nowe urządzenia. Wypada dodać, że niedawno pojawiły się informacje, że iPhone’y 16 zadebiutują wcześniej niż mogliśmy sądzić. Przejdźmy jednak to planów firmy na przyszły rok.

Mark Gurman z Bloomberga, który ma spore doświadczenie w ujawnianiu planów zespołu Tima Cooka, tym razem odniósł się do tańszego wariantu Apple Vision Pro. Według najnowszych rewelacji, w Cupertino trwają już prace nad tańszymi goglami, które w założeniach mają pomóc w dotarciu do większego grona klientów. Wypada wspomnieć, że obecne Vision Pro raczej nie cieszą się dużą popularnością, a zmienić może to ich tańsza wersja.

Niestety, nie poznaliśmy żadnych szczegółów. Nie wiadomo, w jaki sposób Apple obniży cenę nowych gogli, ale najpewniej cięcia będą dotyczyć specyfikacji i ewentualnie oferowanych funkcji. Według Gurmana, tańszy model ma zadebiutować w przyszłym roku.

Co ciekawe, mają również być prowadzone prace nad drugą generacją podstawowych gogli Vision Pro. Prawdopodobnie nie dostaniemy w ich przypadku większych zmian. Firma skupi się głównie na wprowadzeniu mniejszych udoskonaleń. Data premiery nie jest jeszcze znana.

Apple ma zaprezentować inteligentne okulary

To nie koniec dobrych informacji dla osób zainteresowanych urządzeniami skupionymi wokół rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Mark Gurman dodaje, że Apple ma pracować nad zupełnie nowym urządzeniem. Otóż w planach jest wprowadzenie inteligentnych okularów.

Warto zauważyć, że na temat tego urządzenia mówi się już od dłuższego czasu, ale wciąż nie doczekaliśmy się jakichkolwiek szczegółów. Sugeruje to, że prace są nadal na wczesnym etapie. Niewykluczone, że finalny kształt i funkcjonalność wciąż są ustalane – w Cupertino mogą testować kilka różnych prototypów.

Dowiedzieliśmy się, że pomysł wprowadzenia takich okularów nie jest obecnie traktowany z wysokim priorytetem z powodu wyzwań technicznych. Należy więc nastawić się, że ma premierę jeszcze długo poczekamy.