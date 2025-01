Samsung zapowiada „nowe doświadczenie dźwięku”

Wcześniejsze zapowiedzi sugerowały debiut jeszcze w 2024 roku, ale w 2025 już na pewno technologia Eclipsa Audio trafi do pierwszych urządzeń. Rozwiązanie, którego zadaniem jest dostarczanie trójwymiarowego dźwięku, będzie dostępne w soundbarach i telewizorach marki Samsung.

Co to jest Eclipsa Audio?

Eclipsa Audio to technologia, którą wspólnymi siłami opracowali inżynierowie firm Samsung i Google. Umożliwia ona twórcom generowanie materiałów z przekonującym wrażeniem trójwymiarowości dźwięku, a posiadaczom kompatybilnych odbiorników – ich odtwarzanie.

Dzięki Eclipsa Audio możliwe jest precyzyjne dostrajanie audio pod kątem lokalizacji i intensywności dźwięków, a celem jest maksymalne zwiększenie dźwiękowej immersji. Podobne założenia występują w technologii Dolby Atmos i dlatego nowe rozwiązanie firm Samsung i Google można by nazwać odpowiedzią lub alternatywą.

Technologia bazuje na standardzie przesyłania dźwięku przestrzennego o nazwie IAMF (Immersive Audio Model and Formats) przyjętym przez AOM (Alliance for Open Media) w październiku 2023 roku. Dla porównania, Dolby Atmos liczy sobie już kilkanaście lat, a 10 lat temu wyszło z kin i trafiło do domów.

W przeciwieństwie do Dolby Atmos, technologia Eclipsa Audio opiera się na otwartym kodzie źródłowym, a jej wdrażanie w urządzeniach nie będzie wymagało od producentów uiszczania dodatkowych opłat.

Samsung i Google udostępnią Eclipsa Audio w 2025 roku

W 2025 roku technologia Eclipsa Audio zostanie udostępniona twórcom w należącym do firmy Google serwisie YouTube. Równocześnie rozwiązanie zostanie zintegrowane z tegorocznymi modelami soundbarów i telewizorów marki Samsung. Pojawi się ona nie tylko we flagowych modelach z rodziny Neo QLED, ale też w tańszych odbiornikach, także z serii Crystal UHD.

Samsung Neo QLED 8K (fot. Samsung)

Oficjalna prezentacja nowych telewizorów i soundbarów z oferty firmy Samsung powinna odbyć się już za kilka dni – podczas targów CES 2025. Wydarzenie startuje 7 stycznia.

Póki co nowymi telewizorami pochwalił się największy konkurent Samsunga, czyli LG. Przedstawił na razie nowe modele z serii QNED (w tym bezprzewodowy telewizor LCD), ale spodziewamy się, że na targach CES 2025 zobaczymy też jego nowe telewizory z panelami OLED.