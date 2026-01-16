Ted Lasso na pokładzie samolotu. Air France z nową usługą

Lot samolotem bywa okropnie nużący. Na szczęście Wi-Fi w samolotach staje się standardem, który może uprzyjemnić i „przyspieszyć” czas spędzany w podróży. Jedna z linii lotniczych ma kolejną propozycję i wdraża ciekawą usługę dla swoich pasażerów.

Wi-Fi w samolotach i nowa usługa w europejskich liniach lotniczych

We wrześniu 2025 roku linie lotnicze Air France rozpoczęły wdrażanie usługi dostępu do szybkiego internetu bezprzewodowego z wykorzystaniem Starlinków. Teraz poinformowano o kolejnym dużym partnerstwie.

Tym razem Air France ogłosiło współpracę z marką Apple. Pasażerowie lotów długodystansowych otrzymają dostęp do wzbogaconej oferty rozrywki pokładowej o ponad 45 godzin oryginalnych treści. Podróżujący mogą także korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych programów Apple TV za pośrednictwem Wi-Fi w samolotach.

Jak wspominają linie lotnicze, pasażerowie w czasie podróży mogą oglądać m.in. popularne seriale, w tym Ted Lasso, The Morning Show czy Severance, a także Careme. Ponadto Air France w ramach Apple TV zaoferuje filmy dokumentalne Prehistoric Planet i The Reluctant Traveler oraz treści dedykowane dla dzieci, takie jak WondLa czy The Snoopy Show.

Pasażerowie mogą oglądać pierwsze trzy odcinki każdego sezonu seriali na kanale w systemie rozrywki pokładowej. Odtwarzanie jest możliwe na każdym ekranie pasażera, a treści emitowane są po francusku i angielsku z napisami. Propozycje mają być odnawiane co 2 miesiące.

Air France modernizuje swoją flotę

Współpraca Apple TV to nie tylko darmowa rozrywka na czas lotu. Air France oferuje także bezpłatny tygodniowy dostęp do platformy. Można z niego skorzystać za pośrednictwem portalu szybkiego internetu Wi-Fi w samolotach, a następnie kontynuować seans po zakończeniu lotu.

Air France jest też w trakcie modernizacji własnej platformy rozrywki dla pasażerów. W samolotach odbywających rejsy długodystansowe zainstalowane są ekrany HD, na których można przebierać w 1,5 tysiącu godzin materiałów na żądanie. Nowsze kabiny wyposażane są w wyświetlacze 4K z powłoką antyrefleksyjną oraz możliwością podłączenia własnych słuchawek przez Bluetooth.

Wspomniane linie lotnicze poinformowały też, że wdrażają nowy interfejs na 38 tysiącach ekranów, który będzie dostępny w 12 językach. W bibliotece treści oferowanych przez Air France ma znaleźć się ponad 310 filmów z różnych gatunków. Około 30% treści to produkcje francuskie, a oferta rozrywkowa jest wzbogacana dzięki partnerstwu Apple TV i Canal+.