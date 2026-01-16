Opera wprowadza nowości. Z gatunku praktycznych

Opera postanowiła rozpocząć rok od mocnego uderzenia i udostępniła dużą aktualizację swojej podstawowej przeglądarki. Opera One R3 – bo taką właśnie ma nazwę – przynosi ze sobą sporo zmian, zachowując równocześnie to, za co użytkownicy chwalili poprzednie odsłony.

Opera One R3 dorzuca Gmaila i Kalendarz Google na pasek boczny

Jedną z charakterystycznych cech Opery jest pasek boczny, który daje szybki dostęp do rozmaitych komunikatorów i serwisów streamingowych. W każdym momencie surfowania, bez opuszczania aktualnie odwiedzanej strony, można w ten sposób uruchomić YouTube Music lub Spotify, aplikację Messenger, Discord, WhatsApp, Instagram czy X, a także jednego z asystentów AI, między innymi ChatGPT.

Wraz z aktualizacją One R3 pasek boczny został wzbogacony o dwie usługi Google: pocztę Gmail oraz Kalendarz. Dostęp do jednej i drugiej wydaje się całkiem praktyczny i w niejednej sytuacji może się przydać – trudno więc ocenić tę nowinkę inaczej niż pozytywnie.

Opera One R3 (źródło: Opera)

AI dociera do Wyspy Kart

Kluczowym elementem aktualizacji Opera nazywa jednak zmiany w obrębie Wysp Kart, czyli ręcznie lub automatycznie tworzonych grup. Teraz łatwiej je będzie identyfikować, bo użytkownicy zyskują możliwość nadania im kolorów i nazw. Dodatkowo sztuczna inteligencja pozwoli na udzielanie odpowiedzi na podstawie wszystkich kart z danej wyspy, nie mieszając ich z tymi, które znajdują się poza nią.

Opera One R3 (źródło: Opera)

Zresztą sztuczna inteligencja również przeszła dużą zmianę. Została przebudowana w oparciu o architekturę silnika z Opery Neon – płatnej przeglądarki AI udostępnionej w ubiegłym roku. Owocuje to między innymi możliwością zadawania pytań dotyczących filmów z serwisu YouTube – sztuczna inteligencja wyjaśni temat, a także pomoże znaleźć konkretny fragment wideo.

To jeszcze nie wszystko

W formie eksperymentu wprowadzono również udoskonaloną funkcję dzielenia ekranu. Teraz możliwe jest wygodne ulokowanie w ramach jednego okna aż czterech (a nie tylko dwóch) kart. Co więcej, dostęp do tego i innych rozwiązań w fazie rozwojowej będzie można uzyskać bez konieczności przechodzenia na inną wersję przeglądarki (Beta) – wystarczy włączyć tryb Early Bird.

Opera One R3 (źródło: Opera)

Dopełnieniem całości są trzy nowe motywy: Radiance, Orbit i (stworzony we współpracy z serwisem Spotify) Sonic, w którym tło reaguje na odtwarzaną muzykę.