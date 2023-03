OPPO Pad Air debiutuje w Polsce. Fajny tablet w niezłej cenie

OPPO wreszcie w komplecie. Od dziś, chcąc kupić elektronikę tego producenta, możecie kupić zarówno smartfon, smartwatch, słuchawki, jak i debiutujący właśnie tablet OPPO Pad Air.

Lekki i pustynny

Szczupłą sylwetkę OPPO Pad Air charakteryzują dwa elementy – suche dane i zabiegi estetyczne. Samo urządzenie waży 440 gramów i mierzy 6,94 milimetrów grubości. Producent postanowił połączyć teksturę 3D Sunset Dune, która, jak sama nazwa wskazuje, ma nawiązywać do piaszczystych wydm i zachodu słońca oraz znaną autorską technologię OPPO Glow. Dzięki temu obudowę charakteryzuje metaliczny wygląd, unikatowa stylistyka oraz antypoślizgowa faktura.

Jasność i wydajność

W tablecie Pad Air producent postawił na 10,36-calowy wyświetlacz 2K HD z 10-bitową głębią kolorów i certyfikatem TUV Rheinland Eye Comfort, dzięki czemu kolorystyka obrazu pozostaje na wysokim poziomie, a panel chroni wzrok, ograniczając emisję światła niebieskiego. Wrażenia dźwiękowe potęgują cztery głośniki stereo, funkcjonujące w zgodzie z technologią Dolby Atmos.

Nad pracą urządzenia czuwa układ mobilny Qualcomm Snapdragon 680 – nie jest to nic nadzwyczajnego, ale patrząc przez pryzmat ceny zdaje się przemyślaną jednostką. Funkcja AI System Booster 2.1 pomaga chipsetowi w osiągnięciu wyższej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Pad Air (Źródło: OPPO)

Tablet korzysta z 4 GB RAM-u (wirtualnie można go rozszerzyć o dodatkowe 3 GB), a na polski rynek przewidziano opcje z 64 i 128 GB miejsca na dane. Co ważne, przestrzeń dyskową możemy powiększyć dzięki slotowi na kartę microSD, obsługującym pojemności do 512 GB.

W kwestii aparatów OPPO zdecydowało się na matrycę 8 Mpix z tyłu oraz kamerkę przednią 5 Mpix. Akumulator o pojemności 7000 mAh i ładowaniu o mocy 18 W zapewnia, według producenta, 12 godzin oglądania filmów, 15 godzin pobytu na wideokonferencjach czy 16 godzin czytania e-booków. Ładnie!

ColorOS – gwarancja inteligentnych funkcji

OPPO Pad Air otrzymał Androida 13 z nakładką ColorOS 13 w wersji dedykowanej tabletom. Zastosowanie autorskiego systemu pozwoliło zaimplementować inteligentne funkcje, które ułatwią Wam pracę w ramach jednego ekosystemu firmy.

Multi-Screen Connect umożliwia łatwe zarządzanie plikami i powiadomieniami. Wystarczyć połączyć smartfon z tabletem, aby bezpośrednio przenosić zdjęcia czy filmy oraz kopiować fragmenty tekstu z jednego urządzenia na drugie.

Tablet oferuje również opcje dzielonego ekranu, elastycznych okien czy szybkiego łączenia się ze słuchawkami TWS.

Pad Air (Źródło: OPPO)

Gdzie kupić OPPO Pad Air?

Pierwszy tablet OPPO w Polsce jest już dostępny w sklepach sieci Media Expert. Za konfigurację 4 GB + 128 GB trzeba zapłacić 1199 złotych. Niedługo do listy sklepów dołączy również Media Markt z wersją 4 GB + 64 GB, której cenę ustalono na 1099 złotych.

PS. Tak, Tabletowo jest dziś zielone właśnie za sprawą premiery tabletu OPPO :) Ale o tym w osobnym wpisie.