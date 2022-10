Apple chciało stworzyć iPada „bieda edyszyn”

Przed ostatnią falą podwyżek najtańszy w ofercie Apple tablet był bardzo przystępny cenowo, a dzięki temu jednocześnie najatrakcyjniejszą propozycją wśród podobnych urządzeń tego typu. Dziś to melodia przeszłości. Co ciekawe, producent planował wprowadzić na rynek mocno budżetowy model z klawiaturą w zestawie, aby uszczknąć co nieco z tortu, zdominowanego przez Google.

Apple pracowało nad „super tanim” iPadem

Mark Gurman z Bloomberga, który regularnie ujawnia plany giganta z Cupertino, w swoim ostatnim newsletterze przekazał informację, że producent wewnętrznie rozważał dodanie do oferty iPada z plastikową obudową, który byłby sprzedawany w zestawie wraz z plastikową klawiaturą za mniej niż 500 dolarów. W ten sposób miałby próbować trafić do użytkowników, którzy kupują tanie Chromebooki.

Byłoby to coś zupełnie nowego w przypadku tego producenta, ponieważ nie zwykł on tworzyć takich zestawów – klienci muszą samodzielnie dokupić akcesoria, takie jak klawiatura czy rysik. Co jednak ciekawe, klienci w Stanach Zjednoczonych mogą obecnie kupić iPada 9. generacji w wersji z 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej za 329 dolarów i klawiaturę Smart Keyboard za 159 dolarów, czyli łącznie zapłacą 488 dolarów, a zatem poniżej wspomnianych wcześniej 500 dolarów.

Nie wiadomo, dlaczego gigant z Cupertino nie zdecydował się na wprowadzenie „budżetowego” zestawu – możliwe, że zamiast tego postanowił pozostawić iPada 9. generacji w swojej ofercie w tej samej cenie (w Stanach Zjednoczonych), co w przypadku tego producenta jest dość zaskakującym posunięciem, gdyż wcześniej po premierze nowego modelu starszy znikał z jego sklepu.

Klienci w Polsce nie mają tyle szczęścia

Oczywiście, jeśli chodzi o ceny, nie bez powodu zostało wspomniane, że w Stanach Zjednoczonych, gdyż w Polsce cena iPada 9. generacji została ostatnio podniesiona – obecnie trzeba za niego zapłacić od 2149 złotych, podczas gdy wcześniej kosztował od 1699 złotych. Przez krótki czas dało się go jeszcze kupić w starych cenach w sklepach z elektroniką, ale widzę, że i one już podniosły ceny.

Aktualnie klient w Polsce, który chciałby kupić najtańszego iPada 9. generacji wraz z klawiaturą, zapłaci za taki zestaw 3148 złotych. A jeżeli dobierze jeszcze rysik Apple Pencil 1. generacji, będzie musiał wyłożyć 3747 złotych. Trudno uznać to za „przystępną” kwotę, choć i tak jest ona niska, gdy spojrzymy na kosztorys w przypadku iPada 10. generacji.

Sam tablet kosztuje bowiem od 2899 złotych, natomiast klawiatura z etui Magic Keyboard Folio – 1499 złotych. Rysik Pencil 1. generacji to koszt 599 złotych, ale trzeba jeszcze doliczyć 55 złotych za przejściówkę, która jest niezbędna, aby ładować stylus, gdyż ma on końcówkę Lightning, a sam tablet port USB-C. Suma: 5052 złote.