Cena taniego iPada ostro w górę. Kupuj, póki jeszcze da się kupić go taniej

Apple zaprezentowało dziś nowego iPada 10. generacji. Jednocześnie nie zdecydowało się wycofać ze sprzedaży poprzednika, lecz postanowiło „zaktualizować” jego cenę. Niestety dla klientów – na dużo wyższą.

Cena iPad 2021 w górę po premierze iPada 10. generacji

iPad 9. generacji zadebiutował 14 września 2021 roku, tego samego dnia, co m.in. iPhone 13 i iPhone 13 mini. Jeszcze do wczoraj w oficjalnym sklepie Apple tablet kosztował:

1699 złotych – 64 GB WiFi,

2349 złotych – 64 GB WiFi + Cellular,

2499 złotych – 256 GB WiFi,

3149 złotych – 256 GB WiFi + Cellular.

Po premierze iPada 10. generacji Apple pozostawiło go w swoim sklepie, lecz nie w takich samych cenach. Producent podniósł ceny wszystkich czterech dostępnych wersji. Teraz iPad 2021 kosztuje:

2149 złotych – 64 GB WiFi (+450 złotych),

3049 złotych – 64 GB WiFi + Cellular (+700 złotych),

3149 złotych – 256 GB WiFi (+650 złotych),

4049 złotych – 256 GB WiFi + Cellular (+900 złotych).

iPad 2021 wciąż jest dostępny w niższej cenie

Pomimo podwyżek, model z 2021 roku wciąż jest tańszy od zaprezentowanej dziś wersji z 2022 roku, ponieważ ta kosztuje obecnie:

2899 złotych (64 GB WiFi),

3899 złotych (64 GB WiFi + Cellular),

3899 złotych (256 GB WiFi),

4899 złotych (256 GB WiFi + Cellular).

Podstawowy iPad był bardzo często polecanym tabletem z uwagi na swoją niespotykaną w przypadku urządzeń Apple cenę (tj. zaskakująco przystępną dla przeciętnego klienta). Choć model z 2021 roku jest już droższy w oficjalnym sklepie producenta, to wciąż można go kupić w niższej cenie, już od 1599 złotych, w popularnych sklepach z elektroniką.

8.5 Ocena

Jeśli ktoś nosił się z zamiarem kupienia taniego iPada, to jest to ostatni dzwonek. Można mieć bowiem pewność, że egzemplarze w starej, znacznie niższej cenie bardzo szybko się wyprzedadzą i nie będzie go można już kupić za mniej niż 2000 złotych.

Oczywiście nowa wersja z 2022 roku przyniosła wiele nowości, w tym przede wszystkim odświeżony design, podobny do pozostałych tabletów Apple, większy ekran (10,9″ vs 10,2″), wsparcie dla obsługi sieci 5G i USB-C (zamiast Lightning), lecz model z 2021 roku wciąż w pełni wystarczy dużej części użytkowników. Jeżeli ktoś myślał o jego zakupie, to nie powinien dłużej zwlekać, bo producent z pewnością nie obniży już cen. To bowiem kolejna podwyżka cen – wcześniej firma, zamiast obniżyć, podwyższyła ceny iPhone’ów 13 i 12 po premierze serii iPhone 14.