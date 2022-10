Acer celuje w gaming, prezentując… Chromebooka do gier

Chromebooki w ostatnich latach zyskały na popularności, a producenci sprzętu zaczęli wprowadzać na rynek nowy rodzaj tych przenośnych komputerów – stworzony z myślą dla graczy. Acer jest następną firmą, która prezentuje swojego laptopa opartego o ChromeOS dedykowanego gamingowi, co podkreślają cechy urządzenia.

Acer Chromebook 516 GE – szybki ekran, mocny procesor

Najnowszy Chromebook tajwańskiego producenta to propozycja dla graczy, którzy stawiają na rozwiązania gry w chmurze, ale jednocześnie poszukują czegoś, co ma „gamingowe akcenty”, a także zapewni wysoką jakość strumieniowanego obrazu.

Urządzenie ma na pokładzie 16-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD IPS, pracujący w rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (WQXGA) w poszerzonych pionowo proporcjach 16:10 (względem standardowego 16:9). Panel jest odświeżany w 120 Hz, a także cechuje się 100% pokryciem przestrzeni barwowej sRGB, która ma zapewnić dobrze odwzorowane, żywe kolory.

źródło: Acer

Acer Chromebook 516 GE został wyposażony w procesor Intel Core i7 12. generacji z dopiskiem „P”, wspierany 16 GB pamięci operacyjnej na kościach LPDDR4x oraz 256 GB wbudowanej pamięci na dysku SSD PCIe NVMe.

Nie mogło zabraknąć gamingowego podświetlenia

Poza solidnymi komponentami w postaci ekranu o wysokim odświeżaniu i rozdzielczości, a także szybkiego procesora, do dyspozycji producent przewidział także klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem. Warto wspomnieć, że ta została pozbawiona klawiatury numerycznej.

Chromebookowi nie brakuje pełnego zestawu złącz – jest port sieciowy Ethernet 2,5 Gb/s, dwa USB-C, pojedyncze USB-A oraz pełnowymiarowe HDMI. Do tego są oczywiście moduły łączności bezprzewodowej – WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2. Mocnym punktem laptopa okaże się bateria, która ma zapewnić nawet 9 godzin pracy bez ładowania – co w przypadku Chromebooków jest raczej standardem.

Warto wspomnieć o kamerce internetowej FullHD, dwóch wbudowanych mikrofonach, a także czterech głośnikach wspieranych systemem DTS Audio. Acer Chromebook G516 GE trafi do sprzedaży w grudniu br. w cenie rozpoczynającej się od 999 euro (równowartość ~4870 złotych), a po zakupie laptopa firma Google oferuje 3-miesięczny darmowy dostęp do usługi NVIDIA GeForce NOW.