Apple szykuje dużo zmian. Nie tylko w iPhone’ach

Przyszły, 2026 rok będzie wyjątkowy dla Apple, ponieważ wówczas przypada 50-lecie firmy. Ten rok z pewnością zapisze się w historii i pamięci, ponieważ Amerykanie planują duże zmiany i kilka istotnych nowości.

Przyszłość usługi Fitness+ jest „w trakcie analizy”

Jak wynika z raportu finansowego Apple za 3. kwartał 2025 roku kalendarzowego, usługi są drugą najbardziej dochodową gałęzią oferty firmy z Cupertino. Zapewniły one więcej przychodów niż sprzedaż komputerów Mac i tabletów iPad oraz smartwatchy Apple Watch, urządzeń domowych i akcesoriów łącznie (~29 vs ~25 miliardów dolarów).

Mimo to Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że Fitness+ jest jedną z „najsłabszych cyfrowych ofert” Apple, ponieważ w jej przypadku jest duża rotacja użytkowników, a przychody niskie. Równocześnie ma ona też „małą grupę stałych, wiernych użytkowników”, dlatego jej całkowite wyłączenie mogłoby spotkać się z krytyką.

Firma nie czuje jednak presji kosztowej, ponieważ według Gurmana usługa Fitness+ jest relatywnie tania w utrzymaniu. Nie zmienia to (rzekomego) faktu, że Apple zastanawia się nad jej przyszłością. Na pewno zmieni się struktura organizacyjna, co ma zwiększyć presję na poprawę wyników.

Niedawno pojawiły się też informacje, że Apple planuje udostępnić subskrypcję Health+. Niewykluczone, że usługa Fitness+ stanie się jej częścią i nie będzie dłużej dostępna jako oddzielna usługa (której w Polsce nie da się wykupić).

Łączność satelitarna w iPhone’ach pozwoli na więcej

Funkcja łączności satelitarnej po raz pierwszy została wdrożona w serii iPhone 14. Apple rozważa udostępnienie możliwości korzystania z niej przez aplikacje firm trzecich, aczkolwiek dostępna w nich funkcjonalność może być ograniczona.

Realne jest również umożliwienie wysyłania z wykorzystaniem łączności satelitarnej nie tylko wiadomości, ale też zdjęć, a także… korzystanie z Apple Maps (w których mają pojawić się reklamy). Ponadto jest mowa o łatwiejszym nawiązywaniu łączności – ma być ono bardziej intuicyjne, a nawet odbywać się bez konieczności działania ze strony użytkownika.

Ekran OLED w MacBookach – tak, ale nie we wszystkich

Wiadomo już, że Apple wyposaży laptopy MacBook w ekrany OLED, które mają oferować wsparcie dla obsługi dotykiem. Mark Gurman z Bloombera twierdzi jednak, że wyświetlacz OLED będą miały wyłącznie MacBooki Pro z procesorami Apple M6 Pro i Apple M6 Max.

Premiery nowej generacji laptopów możecie spodziewać się w 2026 roku lub najpóźniej na początku 2027.