Apple planuje lepiej dbać o Twoje zdrowie, ale nie za darmo

Apple planuje wprowadzić rozszerzoną wersję znanej aplikacji. Firma ma wkrótce lepiej dbać o zdrowie użytkowników, ale nie zrobi tego za darmo.

Apple chce znowu sięgnąć do portfeli swoich fanów

Wygląda na to, że technologiczny gigant z Cupertino ma na przyszły rok solidne plany związane z nową subskrypcją. Apple zarabia nie tylko na samych urządzeniach, ale sporo zyskuje również na usługach np. Fitness+. Dotychczas jednak firma nie stworzyła subskrypcji ukierunkowanej stricte na zdrowie. Wkrótce może się to zmienić.

Bloomberg opublikował nowy raport, który sugeruje, iż w 2026 roku do listy propozycji płatnych usług może dołączyć Apple Health+. Obecnie aplikacja Apple Health (Zdrowie) jest biblioteką, w której gromadzone są dane zarejestrowane przez akcesoria np. Apple Watch, inteligentne wagi czy bidony. Użytkownicy mogą wpisywać dane w apce, jednak – jak zaznacza Apple Insider – jest to uciążliwe, dlatego często wybierane są inne aplikacje, które ułatwiają gromadzenie wszelkich informacji o zdrowiu.

Nowa subskrypcja na horyzoncie – co miałoby oferować Apple Health+?

Według plotek sprawa ma nieco się uprościć, bo gigant z Cupertino może mieć w planach wprowadzenie większej liczby funkcji bezpośrednio w Apple Health. Na pokładzie zaktualizowanej apki Zdrowie miałby znaleźć się też asystent oparty na sztucznej inteligencji przypominający lekarza, a także rejestr kalorii czy edukacja zdrowotna w formie wideo.

Apple jednak prawdopodobnie nie udostępni tych wszystkich unowocześnionych funkcji aplikacji Zdrowie za darmo, a w ramach nowej subskrypcji Health+. Póki co nie ujawniono czy ta płatna usługa miałaby stać się częścią pakietu Apple One.

Warto zaznaczyć, że obecnie używane aplikacje zewnętrzne gromadzą poufne dane o zdrowiu. Jeśli jednak gigant z logiem nadgryzionego jabłka zdecyduje się na „przeniesienie” danych pod swoje skrzydła, można spodziewać się, że bezpieczeństwo i dostępność systemu nieco się polepszy.

Apple Insider twierdzi, iż ulepszona aplikacja Zdrowie może stać się silną konkurencją dla innych aplikacji. Jednocześnie wspomina, że te inne usługi mogą być znacznie lepiej rozbudowane.

Apple Health+ prawdopodobnie zostanie zaprezentowane w 2026 roku wraz z ulepszoną asystentką Siri, zasilaną sztuczną inteligencją.

