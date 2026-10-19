Apple szykuje coś dużego. Wiemy, kiedy zadebiutują nowe urządzenia

Jeszcze w październiku 2026 roku poznamy nowe urządzenia Apple. Wydarzenie Pro and Tell zostało oficjalnie ogłoszone.

Apple zaprasza na kolejne premiery w październiku

W zeszłym tygodniu, 13 października, zadebiutował Apple HomeView, nowa generacja Apple TV 4K oraz HomePod Mini 2. Poznaliśmy też zestaw akcesoriów inteligentnego domu opracowany wraz z LG Electronics i Schneider Electric. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez firmę z Cupertino.

Greg Joswiak, starszy wiceprezes ds. marketingu światowego w Apple, zapowiedział kolejne wydarzenie. Jego post opublikowany na platformie X jest tajemniczy, bowiem pojawia się tylko krótkie zdanie Can’t wait to pro and tell next week i animacja nawiązująca do logo firmy.

Warto więc spojrzeć na informacje pochodzące od zaproszonych gości i dziennikarzy. Chociażby Marques Brownlee pochwalił się, że znalazł się wśród tych wybrańców. Umieścił screena w mediach społecznościowych, w którym pojawia się nazwa wydarzenia, czyli Pro and Tell. Możemy też poznać dokładną datę i miejsce pokazu – godzina 10:00 czasu pacyficznego, 28 października 2026 roku, Los Angeles. W Polsce będzie to 18:00 tego samego dnia i wówczas Apple zaprezentuje nowe urządzenia.

Can’t wait to pro and tell next week. pic.twitter.com/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Prawdopodobnie – tak jak w przypadku Apple HomeView i pozostałych nowości z tego miesiąca – nie będziemy mieli do czynienia z typową konferencją. Należy nastawić się wyłącznie na zestaw informacji o nowych produktach.

Nowe MacBooki i iPad Mini z ekranem OLED

Mark Gurman twierdzi, że animacja opublikowana przez Joswiaka to nawiązanie do palca dotykającego ekran i rysującego po nim. Niekoniecznie jednak chodzi o nowego iPada Mini z ekranem OLED, którego też najpewniej zobaczymy na omawianym wydarzeniu. Apple może bowiem pokazać pierwszego MacBooka z dotykowym ekranem.

MacBook Pro z OLED-em, oprócz obsługi dotykowej, może też wprowadzić Dynamiczną wyspę, czyli rozwiązanie znane już z iPhone’ów. Nieoficjalne informacje wskazują także na debiut podstawowego MacBooka Pro z układem Apple M6 oraz iMaca z tym samym procesorem. Wróćmy jeszcze na chwilę do iPada Mini z OLED-em – możliwe, że zostanie wyposażony w ekran 120 Hz.

Te wszystkie informacje zapowiadają, że Apple szykuje coś więcej niż kolejne odświeżenie swoich sprzętów. Powinno być ciekawie, zarówno w przypadku MacBooka z dotykowym ekranem, jak i wyraźnie ulepszonego iPada Mini.