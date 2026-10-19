iPad nie będzie już potrzebny? Nowy sprzęt Apple może go zastąpić

Wygląda na to, że Apple intensywnie pracuje nad kolejną odsłoną HomeView. Nowe urządzenie ma śledzić użytkownika i mogłoby stać się ciekawą alternatywą dla iPada. Wiadomo, kiedy ten sprzęt może pojawić się na rynku.

Nowa odsłona Apple HomeView może namieszać

13 października 2026 roku Apple zaanonsowało sporo nowych produktów z kategorii smart home. Wśród nich znalazł się Apple HomeView – nazywany centrum domowego życia – a także nowa generacja głośnika HomePod Mini i przystawki Apple TV 4K. Firma zaprezentowała też kolekcję inteligentnych urządzeń zaprojektowanych przez Apple, LG oraz Schneider Electrics.

Wygląda na to, że technologiczny gigant z Cupertino nie zwalnia tempa, a najnowsze przecieki zdradzają kilka ciekawych planów. Mark Gurman w nowych raportach Power On publikowanych na łamach Bloomberga ujawnił, iż Apple pracuje nad kolejną generacją HomeView – o czym pokrótce wspominaliśmy już pod koniec września 2026 roku.

Apple HomeView | fot. Apple

Teraz zdradzono jednak, że premiera nowego produktu miałaby odbyć się w 2027 lub 2028 roku. Warto przypomnieć, że druga odsłona ma obejmować sporo ulepszeń, w tym większy, 9-calowy ekran (pierwszą generację wyposażono w 7-calowy wyświetlacz), jednak największym ma być robotyczne ramię. Ponadto Gurman twierdzi, że HomeView zostanie wyposażony w obrotową podstawę 360º i napęd silnikowy, dzięki któremu urządzenie będzie mogło obracać się automatycznie w stronę użytkownika za jego głosem. To może być rewelacyjna alternatywa iPada, dedykowana tym osobom, które lubią, gdy streaming albo inny rozmówca towarzyszy mu podczas codziennych czynności (nawet jeśli przemieszczają się po kuchni czy salonie).

Według informatora z Bloomberga nowość ma nazwę kodową J595. Źródło zauważa jednak, że sprzęt ten prawdopodobnie nie będzie bezpośrednim następcą zaprezentowanego już Apple HomeView i miałby mieć zupełnie nową nazwę lub nazwę HomeView uzupełnioną o przyrostek np. Max lub Ultra.

Październik i listopad będą należeć do Apple – firma ma pokazać sporo nowości

W sieci pojawił się też nowy, prawdopodobny harmonogram premier Apple na najbliższe miesiące. Według Macrumors nowe produkty giganta z Cupertino 27 lub 28 października firma oficjalnie zaprezentuje szereg nowych produktów, w tym OLED-owe MacBooki Pro, nowego iMaca, MacBooka Pro z układem M6 i iPada Mini 8.

W kolejnych tygodniach na rynku pojawią się: