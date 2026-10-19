Nowa karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 wjeżdża cała na militarno. W sam raz na jesienną kampanię

Jak wyróżnić swój zestaw komputerowy na tle innych? Jedni inwestują w stos akcesoriów, inni próbują swoich sił w samodzielnych przeróbkach. MSI przygotowało dla fanów Call of Duty proste i skuteczne rozwiązanie – nową kartę graficzną GeForce RTX 5080.

Techniczne aspekty MSI GeForce RTX 5080 w edycji Call of Duty MW 4

Jak w przypadku każdego GPU z serii GeForce RTX 5080, kartę wyposażono w 16 GB RAM GDDR7 – dzięki takiemu zapasowi pamięci, sprzętowi niestraszne będą zarówno tekstury w wysokiej rozdzielczości, jak i strumieniowanie obrazu w 4K. Sprzęt oparty na układzie Nvidii to także dostęp do nowinek technologicznych w postaci DLSS czy śledzenia promieni.

Siłą MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 Edition OC jest dedykowany system chłodzenia TRIO FROZR 4. Do jego opracowania wykorzystano:

trzy wentylatory Stormforce, których łopatki pomagają skutecznie odprowadzać rozgrzane powietrze, nie generując hałasu przy wysokich obrotach,

niklowaną, miedzianą podstawę, wspomagającą proces,

Wave Curved 4.0 – rozwiązanie usprawianiające przepływ powietrza w pasywnym radiatorze,

Air Antegrade Fin 2.0 – żebrowanie radiatora wycięte w kształcie litery „V”, minimalizujące opory powietrza i poprawiające wydajność chłodzenia.

Karta godna współczesnego pola bitwy

W jaki sposób MSI chciało nawiązać do jesiennej premiery Call of Duty: Modern Warfare 4? Karta graficzna w dominującej czerni została uzupełniona o detale w kolorze żółtym, kojarzące się z nową odsłoną kultowej serii FPS-ów. Oprócz tego na backplacie znalazł się portret legendy, która pojawiła się w niejednej kampanii dla pojedynczego gracza – Ghosta.

MSI GeForce RTX 5080 16 GB COD MW4 Edition OC (Źródło: MSI)

Dodatkowo przezroczysty fragment odsłania część płytki drukowanej, a układ pasywnego chłodzenia został w całości pomalowany na żółto. Wisienką na torcie jest podpórka pod GPU, nawiązująca stylistycznie do całego zestawu.

MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC zadebiutuje w wybranych sklepach 23 października 2026 roku. Cena i liczba dostępnych egzemplarzy nie jest jeszcze znana, jednak biorąc pod uwagę koszt podstawowych RTX-ów 5080, warto przygotować się na mały szok.