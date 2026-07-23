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Znamy plany Apple na najbliższe lata. Premier będzie mnóstwo

Mateusz Budzeń·
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Znamy plany Apple na najbliższe lata. Premier będzie mnóstwo

Jeśli Twój Mac wciąż działa dobrze, to możliwe, że warto wstrzymać się z kupnem nowego modelu. Apple szykuje gruntowną przebudowę komputerów.

MacBook Pro z Apple M6, a także zapowiedź nowego wyglądu

Premiera MacBooka Neo wywoła niemałe zamieszanie. Co prawda, ostatnio Apple podniosło ceny komputerów i tabletów, ale model Neo wciąż można znaleźć na atrakcyjnych promocjach i niewykluczone, że dla wielu osób ten laptop będzie najlepszym wyborem. Jednak jego debiut to dopiero rozgrzewka, bowiem w Cupertino trwają już intensywne prace nad nowymi urządzeniami.

Mark Gurman z Bloomberga, który jest prawdziwym specjalistą w ujawnianiu planów Apple, podzielił się zestawem interesujących informacji. Dowiedzieliśmy się, że fala nowych komputerów rozpocznie się od odświeżonego, podstawowego MacBooka Pro z 14-calowym ekranem i układem Apple M6. Prace nad nim zostały już zakończone, a premiery należy spodziewać się jesienią tego roku. Raczej bez jakichkolwiek zmian wizualnych, a tym bardziej rewolucji. Wypada dodać, że nowy MacBook Pro ma nazwę kodową J804.

Znacznie ciekawiej zapowiadają się nowe MacBooki z wyższej półki, zarówno wariant 14-calowy, jak i 16-calowy. Według Gurmana mają mieć nowy design, dotykowe ekrany OLED i zostaną pokazane pod koniec tego roku lub na początku 2027. W ich wnętrzu znajdą się procesory M5 Pro i M5 Max. Rozwijane są pod nazwami kodowymi K114 i K116 oraz Apple prowadzi testy z zainstalowanym systemem operacyjnym macOS 27.1. Z kolei w okolicach końca 2027 lub początku 2028 roku zobaczymy następców z układami M7 Pro i M7 Max.

MacBook Pro Apple M4
MacBook Pro | fot. Apple

W 2027 roku ma jeszcze pojawić się bazowy MacBook Pro z nowym designem, który będzie nawiązywał do wspomnianych przed chwilą laptopów. Główną różnicą ma być procesor – M7 zamiast układów Pro i Max. Laptop nosi nazwę kodową K104.

A co z MacBookami Air i modelem Neo?

Jeśli Twój MacBook Air z układem Apple M sprawuje się bez żadnych zarzutów, to polecam nadal z niego korzystać. Najbliższe odświeżenie, zaplanowane na początek przyszłego roku, będzie przypominało obecną wersję, a aktualizacji doczekają się głównie procesory. Dopiero w 2028 roku mamy zobaczyć modele OLED – prawdopodobnie ekran OLED trafi do 13-stki i 15-stki.

Odświeżony MacBook Neo pozostaje w fazie rozwoju. Sprawdzane są m.in. wersje z procesorem A19 i większą ilością RAM-u. Apple ma rozważać nowe kolory i okresowe wprowadzanie kolejnych generacji niedrogiego laptopa. Możliwe, że jego następne wcielenie pojawi się w 2027 roku.

laptop Apple MacBook Neo
MacBook Neo | fot. Apple

Apple nie zapomniało o stacjonarnych Macach

Jesienią tego roku, oprócz podstawowego MacBooka Pro, Apple wprowadzi odświeżonego iMaca z układem M6 o nazwach kodowych J833 i J834. Prace nad nim zostały już zakończone. W przyszłości, możliwe, że w 2028 roku, pojawi się pierwszy iMac z OLED-em.

W Cupertino planują jeszcze nowego Maca Mini, który na ten moment testowany jest z procesorami M5 Pro i M6. Do tego dojdzie Mac Studio w wersji z M5 Max i M5 Ultra. Termin wprowadzenia tych maszynach zależy od stanu dostaw układów pamięci, ale prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać.

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