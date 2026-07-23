Google szykuje nowy zegarek. Poprzednik wysoko zawiesił poprzeczkę

Jego poprzednik do dziś pozostaje – moim zdaniem – jednym z najlepszych smartwatchy na rynku. Może to więc dobrze, że Google Pixel Watch 5 nie będzie się od niego za bardzo różnić. Na liczne podobieństwa wskazują najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci.

Nieoficjalna specyfikacja zegarka Google Pixel Watch 5 zwiastuje brak rewolucji

Z nieoficjalnej specyfikacji wynika, że fundamentem zegarka Google Pixel Watch 5 będzie procesor Qualcomm SW5100 z czterema rdzeniami Cortex-A53 o częstotliwości taktowania 1,7 GHz. Możesz go już dobrze znać, bo to ten sam, który znajdował się w modelu Google Pixel Watch 4… i Google Pixel Watch 3… i Google Pixel Watch 2.

Najprawdopodobniej pojawi się w nowym urządzeniu jako część (opartego na litografii 4 nm) chipsetu Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 – zupełnie tak samo jak w przypadku poprzednika. Od pierwszej generacji (zastosowanej w Trójce i Dwójce) różni się obecnością NB-NTN (czyli technologii umożliwiającej dwukierunkowe przesyłanie wiadomości alarmowych z wykorzystaniem łączności satelitarnej) oraz poprawioną precyzją pozycjonowania GPS.

Przywiązanie do starego procesora może być pewnym rozczarowaniem, ale pamiętam, że Czwórka podczas testu zachwycała mnie tym, jak dobrze działa, a wyśmienita płynność systemu była (obok wygodnej konstrukcji, rewelacyjnego wyświetlacza, pierwszorzędnej funkcjonalności i błyskawicznego ładowania) jednym z plusów, dzięki którym zasłużyła – w mojej opinii – na ocenę 9,2/10.

Google Pixel Watch 4 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Mało tego – mimo wszystko jest szansa, że pod względem wydajności Pixel Watch 5 pokona poprzednika, ponieważ producent ma się zdecydować na zwiększenie ilości pamięci operacyjnej: z 2 GB do 3 GB. Dodatkowy RAM może się też przydać w kontekście obsługi bazujących na AI funkcji z katalogu Gemini Intelligence.

Jest też nadzieja na dłuższy czas pracy, ponieważ system Wear OS 7 cechować ma się lepszym zarządzaniem energią. Mówi się, że postęp wyniesie mniej więcej 10%. Dobrze by było, bo krótkie działanie (poniżej 5 dni) było jednym z nielicznych minusów, które negatywnie wpływały na moje postrzeganie zegarka Google Pixel Watch 4.

Tak ma wyglądać Google Pixel Watch 5

Pozostałe elementy specyfikacji pozostają jak na razie nieznane, ale to nie koniec, bo w sieci pojawiły się też niedawno rendery zdradzające wygląd zegarków spod znaku Google Pixel Watch 5. Co tu dużo mówić – w kontekście dizajnu też nie ma się co nastawiać na rewolucję…

Google Pixel Watch 5 (źródło: OnLeaks / The Tide Chart)

Premiery nowego smartwatcha spodziewamy się jeszcze latem – najpewniej przed zakończeniem tegorocznych wakacji.