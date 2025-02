Nowa usługa Apple ma wystartować w ciągu najbliższych dni. Co szykuje firma?

Wysoce prawdopodobne, że Apple szykuje niespodziankę w postaci nowej usługi. Obecnie znana jest pod nazwą kodową Confetti i – co ciekawe – może wystartować w ciągu najbliższych dni.

Nowa usługa Apple o nazwie kodowej Confetti

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to Apple niebawem wprowadzi nową usługę, która będzie częścią iCloud. Niewykluczone, że kod potrzebny do jej działania jest już zawarty w systemach operacyjnych i tylko czeka na aktywację po stronie serwera. Owszem nie będzie to naprawdę duża zmiana, ale możemy otrzymać przydatne rozwiązanie.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, który ma niemałe doświadczenie w ujawnianiu planów zespołu Tima Cooka, nowa usługa Apple będzie skupiona na wydarzeniach i systemie zaproszeń. Ma jednak różnić się od już dostępnego kalendarza, który umożliwia chociażby zapisywanie nadchodzących wydarzeń.

Całość rozwijana jest pod nazwą kodową Confetti i ma być nowym sposobem zapraszania ludzi na imprezy, spotkania (prywatne i biznesowe), a także na inne wydarzenia. Ma to być jeden z wysiłków firmy, które nastawione są na znaczące odświeżenie funkcji związanych z kalendarzem i wydarzeniami.

Warto dodać, że rozwiązanie jest powiązane z niedawno udostępnionym iOS 18.3. Możliwe nawet, że ostatnie aktualizacje systemów operacyjnych wprowadziły elementy pozwalające na uruchomienie usługi Confetti.

Zmiany w kodzie zauważono już trochę wcześniej

Serwis 9to5Mac zwraca uwagę na zmiany odkryte niedawno w kodzie beta wersji iOS 18.3. Wynika z nich, że Apple zamierza wprowadzić nową aplikację Invites (u nas jej nazwa może być przetłumaczona na Zaproszenia), która będzie związana z opisywanymi zmianami.

Owszem możliwa jest premiera nowej aplikacji, ale część z funkcji może trafić do już dostępnej apki Kalendarz. Wówczas apka Invites mogłaby oferować kilka dodatkowych opcji, aczkolwiek niekoniecznie będzie wymagana, aby chociażby przyjmować zaproszenia od innych użytkowników.

Wymienia się jeszcze jeden scenariusz. Otóż wszystko, co dotyczy apki Invites, może trafić do Kalendarza. Wówczas otrzymamy oddzielny moduł w już dostępnej aplikacji, który będzie skupiony wokół zaproszeń. Niezależnie od tego, co finalnie pokaże Apple, otrzymamy integrację z iCloud, a całość będzie traktowana jako nowa usługa.

Mark Gurman wskazuje, że usługa zostanie udostępniona już w najbliższym tygodniu. Ciekawe, czy od razu trafi do wszystkich użytkowników, czy początkowo priorytetowo zostaną potraktowane wybrane kraje i regiony.