Dzięki temu Tamagotchi możesz wyhodować własnego Dartha Vadera

Jesteś fanem „Gwiezdnych wojen” i zawsze zastanawiałeś się, co by było, gdyby Anakin Skywalker trafił w inne ręce? Teraz masz okazję to sprawdzić. Bandai wprowadza na rynek specjalną edycję Tamagotchi inspirowaną kosmiczną sagą, w której możesz wychować młodego Anakina i obserwować jego przemianę w samego Dartha Vadera. Ostateczny wynik będzie zależał od sposobu, w jaki będziesz się nim opiekować, ale jedno jest pewne: ciemna strona Mocy jest nieunikniona.

Anakin pod Twoją opieką. Jak działa nowy Tamagotchi?

Bandai po raz kolejny łączy klasyczną koncepcję Tamagotchi ze znaną postacią. Tym razem użytkownicy mogą wcielić się w rolę mentora młodego Anakina Skywalkera i towarzyszyć mu w drodze na ciemną stronę Mocy. Całe urządzenie jest utrzymane w klimacie „Gwiezdnych wojen”, a silikonowa obudowa ma kształt charakterystycznego hełmu Dartha Vadera, co czyni ten gadżet idealnym wyborem dla fanów sagi.

Zasady gry są proste i dobrze znane ze wszystkich Tamagotchi. Zaczynasz od młodego Anakina, a Twoje decyzje i sposób opieki nad nim wpływają na jego rozwój. Możesz karmić go, trenować i zabierać na spotkania z innymi postaciami z uniwersum. Jednak niezależnie od tego, jak się postarasz, Skywalker i tak ostatecznie przejdzie na ciemną stronę. To, jakim Vaderem się stanie, zależy od Twoich działań. W grze dostępnych jest aż dziesięć różnych wersji tego ikonicznego antagonisty.

Tamagotchi nie ogranicza się jednak do standardowej opieki nad wirtualnym bohaterem. Urządzenie oferuje także minigry, które nawiązują do znanych scen z filmów. Użytkownicy mogą m.in. trenować walkę na miecze świetlne, przeżyć kultowy przelot nad Gwiazdą Śmierci czy zmierzyć się z Obi-Wanem Kenobim. Całość dopełniają 12-bitowe animacje przedstawiające kultowe momenty z sagi.

Ile trzeba zapłacić za własnego Dartha Vadera?

Darth Vader Tamagotchi to trzecia edycja w serii gwiezdnowojennych wersji popularnej zabawki. Wcześniej Bandai wypuściło edycje inspirowane R2-D2 oraz Baby Yodą. Nowa wersja będzie dostępna w sprzedaży od 11 marca 2025 roku, ale już teraz można ją zamówić w przedsprzedaży na Amazonie. Koszt urządzenia to 29,99 dolarów, czyli około 120 złotych.

W zestawie znajduje się Tamagotchi z łańcuszkiem, który pozwala nosić urządzenie przy sobie, oraz silikonowa obudowa w kształcie hełmu Vadera. W środku znajdziemy klasyczny monochromatyczny ekran oraz interfejs znany z wcześniejszych generacji. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami LR44, które znajdują się w zestawie.