Apple wycofało się z projektu okularów AR połączonych z Makiem?

Najnowsze doniesienia sugerują, że Apple zamknęło projekt okularów AR, które działałyby połączone z kompurami Mac. Rzekomo amerykański gigant technologiczny nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób takie połączenie miało funkcjonować.

Okulary AR połączone z Makiem

Zgodnie z doniesieniami, Apple miało w planach wypuszczenie urządzenia, które z wyglądu mocno przypominałoby standardowe okulary, jakie nosi wiele osób. Sprzęt miałby jednak charakteryzować się tym, że wbudowane w szkła byłyby wyświetlacze rozszerzające rzeczywistość. Okulary AR miały jednak wymagać stałego połączenia z komputerem Mac, co naturalnie zbudowałoby już pewną przeszkodę dla części konsumentów.

Nazwa kodowa urządzenia to N107. Okulary miały być o wiele bardziej przystępne cenowo niż Apple Vision Pro i charakteryzować się również „normalną” budową. Doniesienia o wycofaniu się z tego projektu zbiegają się z informacją o braku produkowania nowych gogli Apple Vision Pro. Do zainteresowanych tematem dochodzą także sprzeczne doniesienia – jedni twierdzą, że kolejna generacja gogli nie powstanie zbyt szybko, a inni zaś, że prace nad nimi trwają.

Czym charakteryzowałyby się okulary AR Apple?

Okulary AR Apple charakteryzować się miały nie tylko lepszą budową, lżejszą wagą czy przystępniejszą ceną od Apple Vision Pro, ale również wbudowanymi wyświetlaczami. Urządzenie miało wymagać dużej mocy obliczeniowej, więc sparowanie go z iPhonem zamiast Maka okazało się niemożliwe, gdyż zbyt szybko drenowałoby baterię smartfona.

Podłączając go do komputera Mac, okulary miałyby dostęp do szybszych procesorów oraz znacznie większej baterii, ale to zaś nie zostało zaakceptowane przez kierownictwo i miało być jednym z powodów do anulowania projektu. Co ciekawe, konkurencja pracuje nad ulepszeniem Ray-Ban Meta. Jedną z nowych funkcji jest stały dostęp do sztucznej inteligencji, która ma pomóc w tłumaczeniu rozmów na żywo.