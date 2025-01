iOS 18.3 już do pobrania. W Polsce ta aktualizacja to kpina z użytkowników

Apple udostępniło zestaw najnowszych aktualizacji. Zarówno iOS 18.3, iPadOS 18.3, jak i macOS Sequoia 15.3 skupione są wokół funkcji AI. Pozostałe aktualizacje to głównie drobne ulepszenia.

Co nowego w iOS 18.3 i iPadOS 18.3?

Niestety w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej, użytkownicy urządzeń Apple wciąż nie doczekali się funkcji dostępnych w ramach Apple Intelligence. Podobno sztuczna inteligencja Apple zadebiutuje u nas w kwietniu. Wysoce prawdopodobne, że nawet wówczas nie zobaczymy obsługi języka polskiego, tak samo jak w przypadku Siri. Wygląda to jeszcze gorzej, gdy spojrzymy na konkurencję, która potrafi jednak dostarczyć rozwiązania AI polskim użytkownikom.

W związku z tym, że w Polsce nadal nie mamy Apple Intelligence, to iOS 18.3 można nazwać prawdziwą kpiną z użytkowników. Pierwsza z dużych nowości dotyczy ulepszeń w Visual intelligence with Camera Control (Inteligencja wizualna za pośrednictwem narzędzia sterowania aparatem – brzmi dziwnie, ale to oficjalne tłumaczenie Apple), czyli funkcji niedostępnej w Polsce. Przeznaczona jest ona na iPhone’y 16 i pozwala teraz chociażby na dodawanie wydarzeń do kalendarza z danych rozpoznanych przez aparat (np. data imprezy z plakatu), a także możliwe jest identyfikowanie roślin i zwierząt.

Druga z głównych nowości, czyli Notification summaries (Podsumowanie powiadomień), też nie jest u nas dostępna. Wypada wspomnieć, że w iOS 18.3 doczekaliśmy się kilku ulepszeń, aczkolwiek Apple zdecydowało się wyłączyć podsumowania z niektórych aplikacji. Nie muszę chyba dodawać, że nawet w niedalekiej przyszłości nic się raczej nie zmieni w kwestii dostępności w Polsce. Co z tego, że Apple Intelligence zadebiutuje w UE, skoro bez wsparcia języka polskiego takie podsumowania będą bezużyteczne.

Miałem dodać screena z iOS 18.3, ale przypomniałem sobie, że ostatnio sprzedałem iPhone’a (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Czyli nie ma większego sensu spieszyć się z pobraniem iOS 18.3 w Polsce? Owszem, największych nowości nie dostaliśmy, ale aktualizacja sprawia, że apka Kalkulator powtarza ostatnie działanie matematyczne po ponownym kliknięciu w znak równości. Rozwiązuje też problem znikającej klawiatury w Siri, a także błąd z odtwarzaniem muzyki w Apple Music. Co najważniejsze, iOS 18.3 (i pozostałe aktualizacje) łata luki bezpieczeństwa. Warto więc pobrać najnowsze wersje systemów operacyjnych Apple.

Jeśli chodzi o iPadOS 18.3, to oprócz mniejszych udoskonaleń i załatania luk bezpieczeństwa, w Polsce otrzymujemy wspomnianą już zmianę w aplikacji Kalkulator, a także naprawę błędu z klawiaturą w Siri. Tak, to już wszystko.

Co wprowadza macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, visionOS 2.3 i tvOS 18.3?

Użytkownicy Maców, aczkolwiek tylko tych z układami Apple, mogą korzystać z funkcji generowania podsumowań powiadomień. Obecnie jednak nie jest to dostępne w przypadku wybranych aplikacji (m.in. tych informacyjnych). Nie muszę chyba dodawać, że ta funkcja nie wspiera języka polskiego, aczkolwiek samo Apple Intelligence można włączyć na Macach w Polsce (i w UE). Aktualizacja dodaje też Genmoji.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jeśli jednak mamy macOS z językiem polskim, to aktualizacja przyniesie tylko wcześniej opisaną zmianę w aplikacji Kalkulator (to samo, co w iOS 18.3 i iPadOS 18.3). Do tego dochodzą mniejsze udoskonalenia i – co bardzo ważne – załatanie odkrytych luk bezpieczeństwa.

Z kolei watchOS 18.3 to nowa tarcza zegarka Black Unity, a także zestaw poprawek, udoskonaleń i aktualizacji bezpieczeństwa. visionOS 2.3 to też poprawki, udoskonalenia i aktualizacje bezpieczeństwa. Równie „długa” jest lista zmian w tvOS 18.3.