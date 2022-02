Chcesz sprawdzić Apple Music? Okres próbny został znacząco skrócony

Niektórzy twierdzą, że wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. Jeśli ktoś będzie poszukiwał przykładu na potwierdzenie tej tezy, to jak może sięgnąć po ostatnie zmiany w Apple Music.

Skrócony okres próbny

Na wstępie warto zaznaczyć, że Apple Music, w przeciwieństwie do chociażby Spotify, nie jest oferowane w ramach darmowego planu. Jedynym sposobem jest opłacanie miesięcznego abonamentu, który zależnie od wybranego planu wynosi od 9,99 do 29,99 złotych.

Zespół Tima Cooka do niedawna zapewniał trzymiesięczny okres próbny, który był wystarczający, aby dokładnie poznać usługę. Firma z Cupertino postanowiła się wycofać z tej polityki.

Niestety, okres próbny został właśnie skrócony do miesiąca. Oznacza to, że otrzymujemy odczuwalnie mniej czasu na sprawdzenie muzycznej usługi Apple. Po upływie tego czasu dostajemy dwie ścieżki do wyboru – płacenie abonamentu lub rezygnacja z Apple Music.

Warto mieć na uwadze, że konkurencja już od dawna oferuje właśnie miesiąc testów. Dotyczy do chociażby Spotify, a więc największego gracza na rynku muzycznych serwisów streamingowych.

Trudno jednoznacznie wskazać, co może być powodem decyzji podjętej przez Apple. Niewykluczone jednak, że firma jest już zadowolona z wyników osiąganych przez jedną ze swoich kluczowych usług. Należy bowiem zauważyć, że Apple Music cieszy się wysokim zainteresowaniem, zgarniając 15% rynku, co przekłada się na drugie miejsce wśród najpopularniejszych usług muzycznych.

Jeśli chodzi o promocje, to nadal na wybranych rynkach nowi użytkownicy, którzy zakupili słuchawki AirPods czy Beats lub głośniki HomePod, mogą skorzystać z 6-miesięcznego okresu próbnego.

Ceny bez zmian

Apple Music wciąż pozostaje jedną z lepszych usług streamingu muzyki. Po pierwsze, cennik nie został zmieniony, więc nadal mamy do wyboru: plan studencki za 9,99 złotych, plan indywidualny za 19,99 złotych oraz plan rodzinny w cenie 29,99 złotych.

Ponadto, firma Tima Cooka oferuje plan Apple One, który łączy cztery usługi (w tym Apple Music) za 24,99 złotych. W przypadku wersji skierowanej dla całej rodziny należy zapłacić 39,99 złotych.