ASUS pokazał dwa nowe laptopy dla graczy oraz… grę!

Spodziewałem się wielkich tabel, oślepienia światłami RGB oraz nieskończonej liczby podzespołów do wymienienia. A tu proszę – ASUS podczas ostatniej prezentacji Republic of Gamers pokazał jedynie dwa laptopy, będące solidnym usprawnieniem tegorocznych reprezentantów firmy.

ASUS ROG Strix SCAR 17 – edycja specjalna

Na pierwszy rzut oka względem oryginalnego ASUS ROG Strix SCAR 17″ nie zmieniło się zbyt wiele. Laptop dalej oferuje zatrważający RAM w postaci 64 GB DDR5 4800 MHz, wspomagany przez topowy procesor Intel i9-12950 HX oraz NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti w mobilnym wydaniu.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach, a tymi są zasilanie i chłodzenie. W edycji specjalnej pojawia się specjalna komora parowa oraz całkowicie nowa formuła ciekłego metalu, nazwana ROG Conductonaut Extreme. Ta jest zastosowana zarówno na procesorze, jak i karcie graficznej, maksymalizując przy tym wydajność ASUS ROG Strix SCAR 17.

Do laptopa został też dołączony nowy zasilacz, który jest o 34% mniejszy oraz 27% lżejszy od poprzedniego modelu. Przydatne, jeśli często podróżujemy z naszą rakietą do gier.

ASUS ROG Flow X16 – dotykowa bestia

Całkowitą nowością jest natomiast ASUS ROG FLOW X16, który kontynuuje trend laptopów dla graczy z dotykowym ekranem. Napędza go procesor AMD Ryzen 9 6900 HS oraz karta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w mobilnym wydaniu. Jego sporą zaletą jest waga – zaledwie 2,1 kg i obsługa zewnętrznych układów XG Mobile, pozwalających na dodatkowe ulepszenia grafiki w przyszłości.

Jest to kolejny z laptopów, który można wykorzystać na wiele sposobów. Tablet do rysowania za pomocą stylusa, kompetytywna maszyna do gier czy ekran do wyświetlania ważnych informacji. ASUS ROG FLOW X16 można złożyć na wiele sposobów i żaden go nie złamie.

Na koniec spójrzmy na pełne specyfikacje obydwu laptopów, pokazanych na wydarzeniu ASUS Republic of Gamers:

Model urządzenia ASUS ROG Strix SCAR 17 SE ASUS ROG FLOW X16 CPU Procesor 12. generacji Intel Core i9-12950HX Maksymalnie procesor AMD Ryzen 9 6900HS GPU Maksymalnie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti w wersji laptopowej z 16 GB GDDR6

Maksymalnie TGP 175 W Maksymalnie NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GDDR6 8 GB

TGP 125 W z Dynamic Boost System operacyjny Windows 11 Pro Windows 11 Pro Ekran 17,3″ FHD (1920 x 1080) 360 Hz / 3 ms, 100% sRGB, matryca klasy IPS z Adaptive Sync i Dolby Vision LUB

17,3″ QHD (2560 x 1440) 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, matryca klasy IPS z Adaptive Sync i Dolby Vision

16″ 16:10 mini LED QHD (2560 x 1600), 165 Hz, 3 ms, 100% DCI-P3, 1100 nitów, wsp. kontrastu 100,000:1, 512 lokalnych stref przyciemniania, ekran dotykowy z Adaptive Sync, certyfikacją Pantone , a także Dolby Vision LUB 16″ 16:10 IPS QHD (2560 x 1600), 165 Hz, 3 ms, 100% DCI-P3, 500 nitów, ekran dotykowy z Adaptive-Sync, certyfikacją Pantone , a także Dolby Vision Pamięć Maksymalnie 64 GB dwukanałowej pamięci DDR5 4800 MHz 2 x SO-DIMM

Maksymalnie 64 GB DDR5 4800 MHz Dyski Maksymalnie SSD PCIe 4.0 4 TB w macierzy RAID 0 Maksymalnie SSD PCIe Gen 4 2 TB Klawiatura – Podświetlona klawiatura typu chiclet

– Indywidualne podświetlenie RGB z Aura Sync

– Jednostrefowe podświetlenie RGB / jednostrefowe podświetlenie białe z Aura Sync

– Podświetlona klawiatura typu chiclet

– Obsługa N-key, skok klawisza 1,7 mm Dźwięk – 4 x głośnik, obsługa głośników o wysokiej wydajności

– Dolby Atmos

– Dźwięk o wysokiej rozdzielczości

– Dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana SI – 4 x głośnik z technologią inteligentnego wzmacniacza

– Dolby Atmos

– Dźwięk z certyfikacją wysokiej rozdzielczości

– Dwukierunkowa technologia redukcji szumów wspomagana SI

– Zestaw mikrofonów 3D WiFi/Bluetooth Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.2 Kamera BRAK 3DNR i kamera na podczerwień HD z obsługą Windows Hello Gniazda I/O 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C z DisplayPort 1.4 i Power Delivery

1 x USB Type-C z Thunderbolt 4

1 x RJ-45 (LAN 2,5 Gb/s)

1 x HDMI 2.1

1 x gniazdo audio jack 3,5 mm typu combo

1 x gniazdo zasilania (DC) 1 x interfejs XG Mobile (1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C z DisplayPort 1.4 i Power Delivery)

1 x USB 3.2 Type-C z obsługą DisplayPort 1.4 i Power Delivery

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI 2.0b

1 x gniazdo audio jack 3,5 mm typu combo

1 x czytnik kart MicroSD Bateria 90 Wh 90 Wh Wymiary 395,0 x 282,1 x 23,4 ~ 28,3 mm 355 x 243 x 19,4 mm Waga 3,0 kg 2,0 – 2,1 kg

I jeszcze gra, czyli SCAR Runner

Wiesz, że Republic of Gamers nie miało co pokazać, jeśli spora część prezentacji to pokaz darmowej gry SCAR Runner. To krótka, zręcznościowa produkcja, umożliwiająca wzięcie udziału w kilku parkourowych biegach. Te mocno przypominają o polskim Ghostrunner, tylko w nieco uboższym wydaniu i bez efektywnej katany, ciachającej wrogów na łopatki. Tutaj nie ma miecza, bo i ciąć nie ma kogo.

Warto jednak pobrać SCAR Runner, ponieważ Republic of Gamers przygotowało specjalny konkurs. Dostaniecie je jako rozszerzenie do ROG Citadel XV, również dostępnego na Steam. Jeśli zagracie w tytuł tylko 10 minut, macie szansę wziąć udział w specjalnym konkursie. Ten trwa od 17 maja do 30 czerwca, a do wygrania jest aż 5 laptopów ASUS ROG Strix SCAR 17. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie gry SCAR Runner.