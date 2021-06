Apple Music z bezstratną jakością już w Polsce. Oto, co należy wiedzieć

Użytkownicy Apple Music na urządzeniach Apple mogą już korzystać z dwóch nowych funkcji. Firma Tima Cooka, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wprowadziła muzykę w znacznie wyższej jakości, a także dźwięk przestrzenny.

Apple Lossless Audio Codec

Opracowany format bezstratnej kompresji dźwięku nazywa się Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Cały katalog muzyki nadal jest kodowany przy użyciu AAC, aczkolwiek w najbliższych miesiącach będzie przybywać utworów kodowanych za pomocą ALAC.

Reklama

Jak już wcześniej ogłosiła firma, początkowo w Apple Music dostępnych będzie 20 mln utworów w wyższej jakości, ale docelowo katalog ma składać się z 75 mln utworów w bezstratnym formacie. Ma to zostać zrealizowane do końca tego roku.

Apple Music – albumy z nowy funkcjami są odpowiednio oznaczone (fot. Apple)

Bezstratny dźwięk zaczyna się od jakości CD, czyli 16 bitów przy 44,1 kHz, a wyższy poziom to 24 bity przy 48 kHz. Oba rozwiązania będą działać natywnie na urządzeniach Apple. Ponadto dla naprawdę wymagających słuchaczy przygotowano jakość Hi-Resolution Lossless, czyli 24 bity przy 192 kHz, aczkolwiek w celu jej uzyskania konieczne będzie korzystanie ze zewnętrznego sprzętu (np. DAC).

Bez dodatkowych opłat

W przeciwieństwie do chociażby Tidala, usługa Apple nie wymaga płacenia wyższego abonamentu, aby mieć dostęp do dźwięku w bezstratnym formacie. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy zyskają wyższą jakość muzyki w ramach aktualnych planów – np. 19,99 złotych za konto indywidualne czy 9,99 złotych za konto studenckie. Nie zapłacimy więcej również za dźwięk przestrzenny.

Jak słuchać, aby poczuć różnicę?

Należy zaznaczyć, że iPhone, iPad czy MacBook nie pozwolą słuchać bezstratnego formatu w przypadku połączenia Bluetooth. Wynika to m.in. ze stosowanego kodeka Bluetooth AAC, który nie jest w stanie przesłać plików w wyższej jakości. Możemy więc mieć słuchawki za kilka tysięcy, ale po aktywacji nowej funkcji nie odczujemy różnicy.

Nie wszystkie utwory wspierają nowe funkcje (fot. Tabletowo.pl)

Słuchawki Apple AirPods, niezależnie od tego, czy posiadamy podstawowy model, wersję Pro lub Max, nie będą wspierać muzyki w bezstratnej jakości. Natomiast zapewniają one wsparcie dla dźwięku przestrzennego i technologii Dolby Atmos. Dotyczy to również słuchawek Beats. W obu markach słuchawek wymagany jest układ H1 lub W1.

Ustaliliśmy już, że przez Bluetooth nie usłyszymy dźwięku w lepszej jakości. Nie oznacza to jednak, że nie będzie on w ogóle dostępny. Skorzystamy z niego na iPhonie, iPadzie czy Macu, gdy:

połączenie jest przewodowe – słuchawki i zewnętrzne głośniki. W iPhone’ach 7 i nowszych nie mamy złącza minijack, ale przejściówka z Lightning na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm w zupełności wystarczy. Obsługuje ona bezstratny dźwięk do 24 bitów przy 48 kHz.

będziemy słuchać muzykę na wbudowanych głośnikach, aczkolwiek wątpię, aby okazały się one na tyle dobre, żeby poczuć skok jakości.

Należy dodać, że na iPhonie musi być zainstalowany iOS 14.6 lub nowszy. Z kolei iPad musi działać pod kontrolą iPadOS w wersji 14.6 lub nowszej.

Co z głośnikami HomePod? Obecnie korzystają one z formatu AAC, ale wsparcie dla dźwięku w wyższej jakości ma pojawić się w jednej z najbliższych aktualizacji oprogramowania.

Jak włączyć nową jakość dźwięku w Apple Music?

Zacznijmy od aktywacji formatu bezstratnego. Na iPhonie lub iPadzie musimy:

Przejść do ustawień urządzenia i poszukać pozycji „Muzyka”, W sekcji Audio klikamy na „Jakość dźwięku”, Włączamy funkcję o nazwie „Lossless”.

Opcje jakości dźwięku na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Na komputerach Mac:

Przechodzimy do preferencji aplikacji Apple Music, Wybieramy kartę „Odtwarzanie”, Ustawienia dźwięku dostępne są w sekcji „Jakość dźwięku”.

Ustawienia Apple Music na macOS (fot. Tabletowo.pl)

Jak już wspomniałem, dźwięk przestrzenny dostępny jest dla słuchawek AirPods i Beats wyposażonych w układ H1 lub W1. W ich przypadku zostanie on aktywowany automatycznie. Natomiast w innych słuchawkach konieczne będzie włączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Apple Music.

Na komputerach Mac znajduje się ona w tej samej sekcji, co ustawienia formatu bezstratnego. Z kolei na iPhonie lub iPadzie musimy:

Przejść do ustawień urządzenia i poszukać pozycji „Muzyka”,

W sekcji Audio klikamy na „Dolby Atmos”,

Wybieramy opcję „Zawsze włączone”.

Opcje dźwięku przestrzennego na iOS (fot. Tabletowo.pl)

Zarówno bezstratny, jak i przestrzenny dźwięk powinny być już dostępne u wszystkich użytkowników Apple Music w Polsce. Albumy, które oferowane są z tymi rozwiązaniami, zostały odpowiednio oznaczone.