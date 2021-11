Mini LED nie zagości na długo w MacBookach i iPadach. Apple ma szykować nowe ekrany

Apple najwidoczniej nie zamierza zwalniać tempa. Dopiero co otrzymaliśmy pierwsze MacBooki i iPady z ekranami Mini LED, a już pojawiają się rewelacje o wprowadzeniu technologii OLED do urządzeń z Cupertino.

Zespół Tima Cooka zaczął usprawniać wyświetlacze

Zarówno MacBooki Pro, jak i iPady Pro, zawsze mogły pochwalić się świetnymi wyświetlaczami. Pod tym względem były jednymi z lepszych urządzeń na rynku. Coraz częściej wdrażane ekrany OLED u konkurencji pokazały jednak, że „zwykłe” wyświetlacze LCD mogą już nie być wystarczające w tak drogim sprzęcie.

Najnowsze MacBook Pro mają ekrany Mini LED (fot. Apple)

Niektórzy wskazywali, że Apple sięgnie właśnie po ekrany OLED w swoich komputerach i tabletach, podobnie jak miało to miejsce w iPhone’ach. Cóż, te zapowiedzi się nie sprawdziły. Zamiast tego firma postawiła na technologię Mini LED.

Nie oznacza to jednak, że w Cupertino całkowicie skreślono OLED-y. Po pierwsze, podobno mają one trafić do przyszłego iPada Air. Po drugie, najnowsze rewelacje wskazują na zastosowanie usprawnionych ekranów OLED w droższym sprzęcie z linii Pro.

MacBook Pro i iPad Pro z nowymi OLED-ami

Świeży raport zapowiada, że Apple jest zainteresowane wyświetlaczami OLED o dwuwarstwowej strukturze. Dzięki temu mają cechować się znacznie wyższą maksymalną jasnością. Warto dodać, że obecne urządzenia firmy Tima Cooka, takie jak iPhone 13 Pro, wyposażone są w OLED-y o strukturze pojedynczego stosu.

Amerykańska korporacja ma już prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy byliby w stanie dostarczyć panele spełniające rygorystyczne wymogi. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że wybór padł na Samsunga i LG, a więc liderów rynku wyświetlaczy.

Trudno obecnie stwierdzić, jakie są dalsze plany związane z ekranami Mini LED. Niewykluczone, że za kilka lat trafią one do tańszego MacBooka Air i iPada Air. Natomiast OLED-y o dwuwarstwowej strukturze będą przeznaczone wyłącznie do topowych urządzeń.

Zanim jednak Apple wykona kolejny krok w kierunku jeszcze lepszych wyświetlaczy, to prawdopodobnie minie kilka lat. Nieoficjalne źródła wskazują, że pierwszy MacBook z ulepszonym OLED-em może zadebiutować dopiero w 2025 roku.

Warto jeszcze wspomnieć, że Apple rozwija również technologię micro LED, która także może znaleźć zastosowanie w sprzęcie z Cupertino.