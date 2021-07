Kolejny iPad Air z doskonałym odwzorowaniem czerni. Apple zrezygnuje z ekranu LCD

Apple najwidoczniej w końcu postanowiło wprowadzić powiew świeżości w ekranach montowanych w swoich tabletach. iPad Air kolejnej generacji nie będzie bowiem wyposażony w wyświetlacz LCD.

Czas na zmiany

Do niedawna wszystkie iPady oferowały ekrany w technologii LCD. W modelach z wyższej półki otrzymywaliśmy świetny wyświetlacz, charakteryzujący się wysoką jasnością i dużą rozdzielczością. Niestety, przy bezpośrednim porównaniu z panelem OLED, zauważalne gorsze było już odwzorowanie czerni.

Na poprawę musieliśmy poczekać aż do tego roku. Pod koniec kwietnia zadebiutował iPad Pro z ekranem Mini LED, który faktycznie znacznie lepiej radzi sobie z prezentowaniem czarnego koloru. To jednak dopiero początek nadchodzących zmian. Od dłuższego czasu pojawiają się informacje o wprowadzeniu OLED-ów do wybranych modeli iPadów.

iPad Air zyska ekran OLED

Jak wynika z najnowszego raportu, dostarczonego przez The Elec, tablet Apple, który zadebiutuje w przyszłym roku, będzie pierwszym w ofercie firmy z ekranem OLED. Ma on mieć 10,8 cala, więc najpewniej będzie to iPad Air 5. generacji.

Co więcej, w 2023 roku liczba tabletów z Cupertino z wyświetlaczami OLED zwiększy się o kilka nowych modeli. Możliwe, że ekrany OLED staną się standardem, tak jak w iPhone’ach z linii 12. Zespół Tima Cooka podobno zamierza postawić na elastyczne panele OLED, technologię LTPO i odświeżanie ProMotion 120 Hz, które obecnie zarezerwowane jest wyłącznie dla iPadów z linii Pro.

Co z Mini LED? Apple z pewnością nie porzuci rozwiązania, nad którym prace trwały przez wiele lat, aby w tym roku przedstawić finalny produkt. Nieoficjalne informacje wskazują, że technologia Mini LED zostanie zarezerwowana dla topowych tabletów. Natomiast dla tańszych urządzeń w ofercie przeznaczone będą ekrany OLED.

Nowy iPad Air najpewniej zachowa konstrukcję znaną z obecnej generacji. Raczej mało prawdopodobne, aby Apple zdecydowało się w tej kwestii na zmiany, skoro z większym odświeżeniem wyglądu mieliśmy do czynienia dość niedawno. Należy natomiast oczekiwać wydajniejszego procesora, wspomnianego już ekranu OLED, a także wielu mniejszych usprawnień.