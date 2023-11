Nowy procesor Apple przetestowany. Wyniki są imponujące

Nowe procesory Apple zapowiadają się naprawdę ciekawe. Jak wynika z opublikowanych wyników testów, mamy do czynienia z mocarnymi układami.

Układy Apple M3 oficjalnie zaprezentowane

Pod koniec października zostały pokazane nowe procesory Apple z rodziny M3. Firma Tima Cooka na jednej konferencji pochwaliła się podstawowym układem M3, a także dwoma mocniejszymi procesorami – M3 Pro i M3 Max. Wówczas, co chyba nie będzie zaskoczeniem, mogliśmy usłyszeć, że nowe procesory są jeszcze wydajniejsze niż modele poprzedniej generacji.

Apple podczas wspomnianej konferencji ogłosiło, że nowa rodzina procesorów ma charakteryzować się nawet 1,8 razy większą wydajnością podczas renderowania względem procesorów M2 i aż 2,5 raza większą względem M1. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że wzrost wydajności rdzeni CPU (tych nastawionych na wydajność) wynosi 15% względem M2 i 30% względem M1. Natomiast rdzenie nastawione na efektywność zapewniają skok mocy odpowiednio o 30 i 50%.

Jak nowe procesory wypadają w testach?

Oczywiście niemożliwe jest ocenienie nowych układów na podstawie wyłącznie słów Apple. Z pomocą przychodzą jednak testy wydajności, a także sprawdzenie układów w codziennym użytkowaniu – nie tylko ich mocy, ale też tego, jak chociażby komputery wyposażone w M3 radzą sobie z odprowadzaniem nadmiaru ciepła.

Na bardziej szczegółowe testy, sprawdzające różne cechy i scenariusze użycie, musimy jeszcze poczekać. Na szczęście, pojawiają się już pierwsze wyniki z benchmarków. Z danych, które trafiły do bazy Geekbench, wynika, że Apple M3 wykręca około 3000 punktów w zadaniach jednordzeniowych i około 20000 punktów w operacjach wielordzeniowych.

Jeśli spojrzymy na podane wyniki nowego procesora, to okaże się, że są one zbliżone do układu Apple M2 Ultra, czyli najpotężniejszego modelu z poprzedniej generacji. Wypada dodać, że M2 Ultra trafił na pokład m.in. Maca Pro i Maca Studio, czyli stacjonarnych komputerów z Cupertino, które skierowane są dla najbardziej wymagających klientów.

Serwis GSMArena dodaje, że M3 Max jest o około 40% szybszy od M2 Max. Co prawda, firma Tima Cooka wspominała o osiągach zwiększonych nawet o 50%, aczkolwiek niekoniecznie musiała kłamać – podany, oficjalny wzrost może dotyczyć tylko określonych scenariuszy użycia.