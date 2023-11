DLSS w Starfield. W końcu będzie można poprawić FPS bez modów

Kosmiczny RPG Bethesdy już niedługo otrzyma aktualizację, która powinna szczególnie spodobać się właścicielom kart NVIDII, ale każdy znajdzie w niej coś dla siebie. No, prawie każdy.

Łatanie kosmicznego wahadłowca

Choć najnowsze dzieło Bethesdy nieco ustępuje średnią ocen w porównaniu do innych hitów ostatnich miesięcy (Alan Wake 2, Baldur’s Gate III), to wciąż jest to kawał przyjemnego latania po świecie, badania planet i walki z kosmicznymi piratami. Już niedługo Starfield otrzyma sporą łatkę poprawiającą grę wzdłuż i wszerz.

Do niezłej grafiki w Starfieldzie dołączy wkrótce lepsza płynność. (fot. Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Za pośrednictwem konta Bethesda Game Studios dowiedzieliśmy się, że następna aktualizacja gry skupi się na optymalizacji,, usprawnieniach, ustawieniach w technologii HDR oraz implementacji NVIDIA DLSS. Jeżeli lubicie nieco ryzyka, będziecie mogli wypróbować zmiany już za kilka dni. W jaki sposób?

Jak uzyskać szybciej dostęp do DLSS w Starfield?

Zanim aktualizacja wypłynie na bezkres kosmosu chętni będą mogli skorzystać z poprawek w wersji Beta na Steamie, które powinny pojawić się w przyszłym tygodniu. Proces wzięcia udziału w testach będzie wyglądał tak samo, jak w przypadku innych gier.

(fot. Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Wystarczy więc znaleźć Starfielda w swojej bibliotece gier, kliknąć prawym przyciskiem na ikonę, następnie przejść do okienka „Właściwości”. Tam, w zakładce „Beta” pojawi się sekcja „Udział w wersji Beta” – pozostaje wybrać build z nową wersją gry i gotowe. Nie zapomnijcie tylko raportować wszelkich bugów i problemów Bethesdzie, przyspieszy to prace nad finalną wersją łatki.

Mimo wszystko wieść o patchu jest nieco zabawna z dwóch powodów. Po pierwsze, gracze nieco zdążyli już wyręczyć pracowników zespołu odpowiedzialnego za Starfielda i publikują własne łatki. Ba, dostępna jest nawet taka, która podmienia FSR2 od AMD na ww. DLSS.

Druga sprawa – DLSS to technologia NVIDII, a Bethesda nawiązała przecież partnerstwo z AMD. FSR 3. generacji pojawi się jednak dopiero w „przyszłej aktualizacji”. Z pewnością wynika to z faktu, że właściciele kart graficznych Radeon stanowią mniejszość wśród graczy. Według Steam Survey jest to ~11,5% procenta właścicieli platformy Valve. Lepiej więc, aby większość nie czekała w irytacji na implementację technologii ważnej z punktu widzenia płynności i jakości grafiki.