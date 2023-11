SkyShowtime w dużo niższej cenie. Jak skorzystać z promocji?

Robicie sobie przerwę od Netfliksa i HBO Max? A może chcecie obejrzeć nominowany do sześciu Oscarów film z 2022 roku z Cate Blanchett? SkyShowtime może skrywać coś skrojonego akurat pod Wasze kinomańskie potrzeby. Może warto dać mu szansę w nowej promocji?

SkyShowtime w pigułce

Jakimi cechami amerykańska platforma streamingowa może zachęcić Was do skorzystania z niej? Od strony technicznej, SkyShowtime oferuje możliwość oglądania na dowolnym urządzeniu, jakie wykorzystuje się dziś do treści wideo – jest więc aplikacja na smartfony, tablety czy przystawki do telewizora. Można uruchomić VOD na niektórych smartTV lub po prostu oglądać filmy poprzez stronę internetową na komputerze.

Źródło: SkyShowtime

Usługa zezwala na stworzenie 5 profili użytkownika, z czego dwóch może oglądać treści w tym samym czasie. Możliwe jest też utworzenie konta dla dzieci z ograniczoną listą filmów i seriali. Jeżeli chcecie być pewni, że słaby zasięg Internetu nie przeszkodzi Wam podczas seansu, możecie wcześniej pobrać materiały wideo na urządzenie.

Ci, którzy nie lubią zastanawiać się nad idealnym planem docenią również fakt, że w SkyShowtime obowiązuje tylko jedna opcja – 24,99 złotych miesięcznie. Jeżeli na start kwota wydaje się Wam nieco za duża, może przekona Was aktualna promocja.

Co obejrzeć na SkyShowtime i jak aktywować promocję?

Obecnie możecie kupić dostęp na 3 miesiące do platformy VOD za 14,99 złotych miesięcznie z opcją zrezygnowania w dowolnym momencie. Jeżeli więc oferta platformy do Was nie trafi, przerwiecie opłacanie abonamentu z rabatem przed upływem pierwszego miesiąca bez dodatkowych kosztów.

Wierzę jednak że każdy znajdzie coś dla siebie na platformie. Fani kina akcji mogą zdecydować się na obejrzenie „Top Gun: Maverick”, „Człowieka z blizną” czy „Mumii”. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak mogłaby wyglądać kinowa adaptacja Baldur’s Gate III niech od razu włączy sobie „Dungeons & Dragons: Złodziejski Honor”. Podobały Wam się obie części „Na noże”? Tylko w SkyShowtime obejrzycie serial „Poker Face” stworzony przez Riana Johnsona, odpowiadającego za kryminalną dylogię. Jest też polska „Warszawianka”, bazujące na serii gier „Halo” czy „NIE!” Jordana Peela.

Promocja trwa do 27 listopada 2023 roku. Po 3 miesiącach SkyShowtime przejdzie na zwykły abonament kosztujący 24,99 złotych. Kluczowy warunek uruchomienia rabatu – musicie być nowymi subskrybentami platformy. Cały proces aktywacji przejdziecie na oficjalnej stronie serwisu VOD. gdzie wystarczy założyć konto i podać dane karty kredytowej, aby rozpocząć subskrypcję.