Apple zaprezentowało kolejny procesor, który w pierwszej kolejności trafi do komputerów Mac, a później prawdopodobnie również do tabletów iPad. Do Apple M1, Apple M1 Pro i Apple M1 Max dołączył dziś Apple M1 Ultra.

Apple M1 Ultra to nowy, ultrawydajny procesor Apple

Apple M1 Ultra to właściwie dwa połączone ze sobą procesory Apple M1 Max, co było możliwe dzięki zastosowaniu technologii UltraFusion, pozwalającej uzyskać transfer informacji z prędkością nawet 2,5 TB/s. Nowy układ ma 114 mld tranzystorów, 20 rdzeni CPU (16 wydajnych i 4 energooszczędne), 64 rdzeni GPU (8192 jednostek wykonawczych, 21 TOPS) oraz 128 GB RAM.

Według deklaracji Apple, M1 Ultra oferuje wyższą wydajność CPU niż desktop z 16-rdzeniowym procesorem i jednocześnie pobiera o 100 W mniej prądu. Równocześnie zapewnia wydajność GPU na poziomie grafik z najwyższej półki, zużywając aż o 200 W mniej prądu.

Na pokładzie Apple M1 Ultra znajduje się też 32-rdzeniowy Neural Engine. Ponadto procesor zapewnia wsparcie dla kodowania i dekodowania ProRes oraz obsługę Thunderbolt 4.

Do produkcji nowego procesora wykorzystywany zostanie 5-nm proces technologicznego. Pierwszym urządzeniem, do którego trafi układ M1 Ultra, będzie komputer Mac Studio.