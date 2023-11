W Orange na kartę do odebrania jest aż 100 GB internetu

Zdecydowanie mamy dobrą informację dla użytkowników Orange na kartę. Pomarańczowy operator przygotował dla swoich klientów promocję, która pozwala zgarnąć paczkę 100 GB internetu.

100 GB w Orange na kartę

Streaming muzyki, filmy w wysokiej jakości na YouTube, a także bogata oferta serwisów VOD. To wszystko sprawia, że potrzebujemy coraz więcej mobilnego internetu w smartfonach. Na szczęście, operatorzy dość często ogłaszają promocje, które pozwalają zgarnąć większe paczki internetu.

Pomarańczy operator, jak co miesiąc, przygotował prezent dla swoich klientów, którzy korzystają z oferty Orange na kartę. Zazwyczaj takie prezenty rozdawane są w pierwszą środę miesiąca, ale wczoraj było święto, więc ogłoszenie akcji zostało przesunięte na dziś, czyli na czwartek.

W listopadowej edycji promocji klienci prepaid mogą odebrać aż 100 GB na 30 dni. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z naprawdę sporą paczką gigabajtów do wykorzystania. Jak odebrać ten prezent? Orange zaznacza, że przekazanie prezentu nastąpi automatycznie po doładowaniu konta online za minimum 10 złotych. Tak, to już wszystko, więc skorzystanie z promocji jest banalnie proste.

fot. Pixabay

Mobilna aplikacja lub strona internetowa

Warto zaznaczyć, że upominek będzie przyznany w aplikacji Mój Orange. Można go odebrać też na swoim koncie internetowym. Zasilenia dokonamy też właśnie tam, jak i na dedykowanej stronie: doladowania.orange.pl.

8 Ocena

Wypada jeszcze dodać, że z promocji można skorzystać tylko raz i trwa ona do 30 listopada 2023 roku. Podejrzewam, że akcja Was zainteresowała. W związku z tym, podrzucam jej regulamin.

Patrząc na liczne promocje, które oferowane są przez wszystkich dużych operatorów, śmiem twierdzić, że polscy użytkownicy smartfonów nie mają powodów do narzekania na małe paczki internetu do wykorzystania. Tym bardziej, że w wielu miejscach można też skorzystać z sieci Wi-Fi, a dodatkowo w samych ofertach zazwyczaj możemy liczyć na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt gigabajtów miesięcznie i to bez żadnych dodatkowych promocji.