Nowe odkurzacze Mova już w Polsce. Potrafią więcej, niż myślisz

Mova wprowadza na polski rynek dwa nowe odkurzacze pionowe Wet&Dry – Mova K30 i Mova K30 Mix. Debiutujące dziś urządzenia łączą zaawansowaną technologię sprzątania z funkcją mopowania, oferując użytkownikom inteligentne rozwiązania utrzymywania czystości w domach. Dzięki imponującej mocy ssania, samoczyszczącym systemom i nowoczesnym funkcjom, te modele redefiniują pojęcie komfortu sprzątania. Co potrafią i ile trzeba za nie zapłacić?

Jak sprzątają nowe odkurzacze Mova?

Debiutujące dziś modele Mova K30 i K30 Mix wyróżniają się wśród odkurzaczy pionowych możliwością sprzątania zarówno na sucho, jak i na mokro. Dzięki sile ssania wynoszącej 18000 Pa i silnikowi bezszczotkowemu o mocy 300 W, odkurzacze radzą sobie z różnorodnymi zabrudzeniami, od kurzu i włosów po rozlane płyny. Kluczową funkcją jest inteligentny system wykrywania zabrudzeń (wykorzystując 5-kanałową analizę), który automatycznie dostosowuje siłę ssania do poziomu zanieczyszczenia, oszczędzając tym samym baterię i zwiększając efektywność pracy.

Oba modele są wyposażone w podwójną szczotkę, która nie tylko ma skutecznie czyścić powierzchnie, ale także docierać do miejsc wzdłuż ścian i listew przypodłogowych, nie pozostawiając nieposprzątanych przestrzeni pomiędzy szczotką a ścianą.

źródło: Mova

Dzięki możliwości obrotu głowicy szczotki o 180° i minimalnej wysokości, wynoszącej jedynie 8 cm, odkurzacze Mova mogą sprzątać w trudno dostępnych miejscach, takich jak przestrzenie pod meblami. Warto wspomnieć, że szczotka myjąca wykonuje 500 obrotów na minutę i oferuje aż 32-poziomową regulację wilgotności mycia.

Urządzenia są intuicyjne w obsłudze dzięki wyświetlaczowi LED, który w czasie rzeczywistym informuje użytkownika o poziomie baterii, stopniu zabrudzenia oraz aktualnym trybie pracy. To rozwiązanie znacząco ułatwia korzystanie z urządzenia, czyniąc sprzątanie bardziej komfortowym. Skoro już o akumulatorach mowa, na pokładzie obu modeli znalazło się ich siedem, po 2600 mAh każdy.

Mova K30 Mix to odkurzacz 5 w 1

Model K30 Mix to wszechstronny odkurzacz, który można przekształcić w ręczne urządzenie do sprzątania. Dzięki temu użytkownicy mogą wykorzystać go do czyszczenia tapicerki, materacy, mebli czy samochodu. W zestawie znajdują się różnorodne akcesoria, takie jak zmotoryzowana szczotka do tapicerki, końcówka szczelinowa oraz szczotka wielopowierzchniowa. Tryb ręczny pozwala na maksymalnie 50 minut pracy, co czyni K30 Mix idealnym narzędziem do bardziej precyzyjnego sprzątania.

źródło: Mova

Zaawansowany system samoczyszczenia szczotki to kolejny wyróżnik nowych modeli. Obracające się w dwóch kierunkach szczotki skutecznie usuwają trudne zabrudzenia, a po zakończeniu sprzątania przechodzą proces suszenia gorącym powietrzem o temperaturze 60°C, co eliminuje bakterie i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Waga urządzeń wynosi jedynie 3,98 kg, co w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją czyni je wyjątkowo przyjemnymi w obsłudze.

Jest promocja na start!

Mova K30 i K30 Mix debiutują dziś w sprzedaży i są dostępne w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro oraz na platformie Allegro. Cena modelu Mova K30 wynosi 1519 złotych, a Mova K30 Mix – 1749 złotych.

Producent przygotował specjalną promocję obowiązującą do 12 lutego 2025 roku, w ramach której urządzenia można zakupić w obniżonych o 11% cenach. Dodatkowo w zestawie znajdziemy akcesoria, takie jak nakładki mopujące, szczotki i środek czyszczący.

