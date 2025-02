Jedną z funkcji MacBooka jest włączanie się laptopa, gdy uniesiona zostanie jego pokrywa lub urządzenie zostanie podłączone do prądu. Część użytkowników była podirytowana faktem, że nie da się tego w prosty sposób wyłączyć. Teraz amerykański gigant technologiczny postanowił temu zaradzić.

Apple pokazuje, jak wyłączyć irytującą funkcję w MacBooku

Użytkownicy MacBooków, którzy sięgnęli np. po modele z serii MacBook Pro 2024, borykali się z funkcją samoistnego włączania się laptopa. Automatyczne uruchomienie sprzętu było reakcją na otwarcie pokrywy lub podłączenie do ładowania. Część osób doceniało możliwość szybkiego uruchomienia laptopa, pozostali jednak twierdzili, że nie było żadnego sensownego wytłumaczenia, aby taka opcja była domyślnie włączona.

Apple postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i poinformowało o rozwiązaniu, które pozwala wyłączyć tę funkcję.

Jak wyłączyć automatyczne uruchamianie się MacBooka?

Zastanawiasz się, jak wyłączyć automatyczne włączanie się MacBooka? Jest to proste, gdyż aby zapobiec automatycznemu uruchamianiu się MacBooka po otwarciu pokrywy lub podłączeniu go do zasilania, trzeba mieć system macOS Sequoia, a następnie wykonać tych kilka kroków:

uruchomić aplikację terminal,

wpisać polecenie „sudo nvram BootPreference=%00”,

nacisnąć return.

Jeżeli chcesz, aby MacBook nie uruchamiał się tylko po podłączeniu do zasilania, to wtedy polecenie zamień na „sudo nvram BootPreference=%02”, a w przypadku tylko otwarcia pokrywy zamień końcówkę „02” na „01”. Generalnie cały proces jest prosty, a na jego końcu będziesz musiał jedynie podać hasło administratora i zatwierdzić zmiany.

Trzeba jednak przyznać, że obecność takiej opcji mogło być niezwykle irytujące np. w sytuacji, gdy użytkownik chciał otworzyć MacBooka jedynie w celu przetarcia klawiatury czy ekranu, a laptop od razu się uruchamiał.

Pierwotnie Apple opisało tę funkcję jako „możliwość szybszego włączenia urządzenia”, ale – umówmy się – kliknięcie przycisku włączania MacBooka jest wystarczająco szybkie. Jak widać wielu użytkownikom nie potrzeba dodatkowego ułatwienia, które częściej przeszkadzało niż pomagało, co zresztą widać m.in. po komentarzach na Reddicie.