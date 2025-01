Promocja na smartfony dla dwojga. Ile można zaoszczędzić?

Z okazji Walentynek marka nubia przygotowała specjalną promocję, dzięki której można kupić dwa smartfony w obniżonej cenie. Decydując się na parę urządzeń, można zaoszczędzić nawet 300 złotych. Jakie modele obejmuje ta oferta i jak długo będzie można z niej skorzystać?

Smartfony w duecie, ale jakie?

Pierwszym smartfonem, który znalazł się w promocyjnej ofercie, jest nubia Focus Pro 5G, czyli sprzęt, który – jak podkreśla producent – został zaprojektowany z myślą o miłośnikach mobilnej fotografii. Nie ma się co jednak oszukiwać, to mocno budżetowe rozwiązanie. Mimo to urządzenie jest wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu. Dodatkowo smartfon oferuje technologię in-sensor zoom, która zapewnia pięć różnych ogniskowych bez utraty jakości. Producent wyposażył go również w przednią kamerę 32 Mpix.

Całość dopełnia 6,72-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. W środku znajdziemy ośmiordzeniowy procesor wspierany przez nawet 20 GB RAM (8 GB fizycznej i 12 GB wirtualnej) oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Nubia Focus Pro 5G występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – jasnobrązowej, której plecki pokryto wegańską skórą, oraz w klasycznej czerni.

Drugim modelem objętym promocją jest nubia Neo 2 5G, który wyróżnia się gamingowym designem i dodatkowymi funkcjami dla graczy (ale podobnie jak powyżej – w budżetowym wydaniu). Smartfon ma 6,72-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Na obudowie umieszczono przyciski pojemnościowe, które działają jak bumpery w gamepadach. Producent zadbał również o system chłodzenia, którego zadaniem jest zapobieganie przegrzewaniu się podzespołów podczas długich sesji gamingowych.

Urządzenie działa na ośmiordzeniowym procesorze Unisoc T820, wspieranym przez 20 GB dynamicznej pamięci RAM (8 GB fizycznej + 12 GB wirtualnej) i 256 GB pamięci w standardzie UFS 3.1. Smartfon zasila bateria o pojemności 5200 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. nubia Neo 2 5G dostępna jest w trzech kolorach: czarnym, żółtym i szarym.

źródło: nubia

Walentynkowa promocja na smartfony nubia

Walentynkowa promocja nubii pozwala na zakup dwóch smartfonów w korzystniejszej cenie. W zależności od wybranej kombinacji można obniżyć koszt zakupu nawet o 300 złotych. Najwięcej można zaoszczędzić kupując dwa modele Nubia Focus Pro 5G – w tym przypadku cena takiego zestawu jest niższa właśnie o 300 złotych. Decydując się na zestaw Nubia Focus Pro 5G i Nubia Neo 2 5G, oszczędza się 250 złotych, a jeśli wybór padnie na dwa modele Nubia Neo 2 5G, cena spada o 200 złotych.

Oznacza to, że w ramach promocji Nubia Focus Pro 5G kosztuje teraz 849 złotych (obniżka o 150 złotych), natomiast Nubia Neo 2 5G jest dostępna za 799 złotych, czyli o 100 złotych taniej.

Promocja potrwa do 16 lutego i jest dostępna w oficjalnych kanałach dystrybucji oraz na stronie ZTEshop.pl.