Użytkownicy iPhone’ów niechętnie zmieniają swoje smartfony

Na rynku smartfonów od lat trwa rywalizacja między użytkownikami iPhone’ów a tych, którzy korzystają z urządzeń z Androidem. W ostatnich latach zauważono ciekawą tendencję: właściciele iPhone’ów coraz częściej opóźniają wymianę swoich urządzeń, trzymając się jednego modelu przez dłuższy czas. W kontrze do tego, użytkownicy Androida zmieniają telefony znacznie szybciej, przyciągani przez nowe technologie i atrakcyjne ceny. Co stroi za „długowiecznością” iPhone’ów?

Użytkownicy iPhone’ów to lojalni klienci?

Jak wynika z badań Consumer Intelligence Research Partners, około jedna trzecia użytkowników iPhone’ów, którzy zakupili nowy telefon w ciągu ostatniego roku, korzystała z poprzedniego modelu przez co najmniej trzy lata. Dla porównania, jedynie 21% użytkowników Androida użytkowało swój smartfon przez tak długi czas. Co więcej, dane pokazują, że różnica ta rośnie z każdym rokiem – w 2023 roku 29% użytkowników iPhone’ów posiadało swoje urządzenia przez trzy lata, a w 2024 roku odsetek ten wzrósł do jednej trzeciej.

Jednym z głównych czynników, wpływających na długowieczność iPhone’ów, jest ich solidna jakość oraz cykliczne aktualizacje oprogramowania, które utrzymują urządzenia Apple w pełni funkcjonalne przez lata.

Jednak, jak zauważają badacze, to co najbardziej wyróżnia iPhone’y, to silna więź emocjonalna, jaką użytkownicy tworzą z marką. Klienci Apple nie tylko korzystają z jednego urządzenia, ale całego ekosystemu usług, takich jak iCloud, Apple Music czy App Store.

Wiele „złośliwych” komentarzy pojawiających się w sieci jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje fakt, że w iPhone’ach niewiele zmienia się w następujących po sobie generacjach, dlatego też ich szybka wymiana kompletnie mija się z celem.

Androidowcy zmieniają smartfony znacznie szybciej

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w świecie Androida, gdzie użytkownicy częściej wymieniają swoje smartfony. Dane pokazują, że aż 57% osób korzystających z systemu operacyjnego Google pozbywa się swojego telefonu przed upływem dwóch lat. Skąd ta różnica?

Głównym powodem jest ogromna różnorodność dostępnych modeli na rynku – od najtańszych urządzeń po flagowce, które regularnie wprowadzają innowacje. Android oferuje szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór nowego urządzenia, co zachęca do częstszych zakupów.

Dodatkowo wiele smartfonów z systemem Android znajduje się w segmentach budżetowych i średniopółkowych, co sprawia, że wymiana telefonu na nowy model nie jest dużym obciążeniem finansowym. iPhone’y są zazwyczaj droższe, a użytkownicy, którzy raz zainwestowali większą kwotę w telefon, często chcą korzystać z niego przez jak najdłuższy czas. Dla klientów korzystających z Androida częstsza wymiana smartfona nie wiąże się z takim przywiązaniem do marki, co może tłumaczyć znaczącą różnicę w zachowaniach konsumenckich​.