Intelowi w końcu udało się rozwiązać problemy z nowymi procesorami

Intel od miesięcy borykał się z poważnymi problemami dotyczącymi procesorów z serii 13. i 14. generacji, zwanych Raptor Lake. Usterki objawiały się niestabilnością systemu i przedwczesnym starzeniem się procesorów, co było problemem dla wielu użytkowników desktopów na całym świecie. Na szczęście firma Intel oficjalnie potwierdziła, że zidentyfikowała przyczynę tych problemów i wdrożyła zestaw poprawek, które mają wyeliminować usterki.

Intel w końcu sobie poradził z poważnym problemem

Główną przyczyną problemów była niestabilność wynikająca z nadmiernych napięć aplikowanych na procesory w określonych scenariuszach operacyjnych. Intel potwierdził, że to zbyt wysokie napięcie, wywołane przez algorytmy mikrokodu oraz ustawienia płyty głównej, były odpowiedzialne za uszkodzenia procesorów. Problem dotyczył szczególnie procesorów Intel Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych, gdzie wysoka temperatura i napięcie przyczyniały się do szybkiego starzenia się układów.

Firma opracowała cztery główne scenariusze prowadzące do problemów i wprowadziła odpowiednie środki zaradcze, w tym nowe aktualizacje BIOS-u i mikrokodu. W szczególności mikrokody 0x125, 0x129 i 0x12B skutecznie eliminują problem nadmiernego napięcia w różnych sytuacjach – od wysokich obciążeń po okresy niskiej aktywności procesora. Firma teraz przekonuje, że dzięki tym poprawkom procesory mają działać stabilniej, a ich żywotność nie będzie już skracana przez te problemy.

Co zrobić, jeśli masz uszkodzony procesor Intela?

Intel zaleca, aby użytkownicy, którzy doświadczają objawów przedwczesnego starzenia się procesorów, skontaktowali się z producentem w celu wymiany uszkodzonego układu. Producent wprowadził dodatkową, dwuletnią gwarancję na procesory z serii 13. i 14. generacji, co oznacza, że wszyscy poszkodowani użytkownicy mogą ubiegać się o naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu. Warto jednak podkreślić, że aktualizacje BIOS i mikrokodu nie naprawią już uszkodzonych procesorów. Jedynym rozwiązaniem w takich przypadkach jest ich wymiana na gwarancji.

Intel nie ujawnił dokładnej liczby procesorów, które mogły zostać uszkodzone, ani szczegółowych danych dotyczących partii procesorów najbardziej narażonych na awarie. Firma zapewnia jednak, że nowe procesory nie będą już miały tych problemów, a wszystkie przyszłe produkty zostały już odpowiednio zabezpieczone przed powtórzeniem się tej usterki​​.